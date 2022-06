Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2022 hôm nay 12/6: U23 Việt Nam vượt núi cao

TPO - Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2022 hôm nay 12/6. Cập nhật lịch thi đấu tứ kết của U23 Việt Nam và các đội U23 châu Á nhanh và chính xác nhất.

Tổng quan vòng chung kết U23 châu Á 2022

Ngay sau SEA Games 31, U23 Việt Nam tiếp tục tham dự một giải đấu quan trọng là vòng chung kết U23 châu Á 2022 tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 1/6 đến ngày 19/6.

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử, vòng chung kết U23 châu Á diễn ra và là lần thứ 4 Việt Nam góp mặt. Có tổng cộng 16 đội tham dự giải đấu, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp. U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành quyền vào chơi tứ kết.

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2022 hôm nay 12/6

Ở lượt tứ kết hôm qua, U23 Australia và U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng để vào chơi trận bán kết. Trong hôm nay, đến lượt các cặp tứ kết ở hai bảng C và D thi đấu gồm có trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc ở vòng bảng nhưng Saudi Arabia thật sự là thử thách rất khó khăn. Đối thủ của chúng ta mang đến giải đấu lực lượng mạnh nhất để hi vọng giành ngôi vô địch, sau khi đã để thua U23 Hàn Quốc ở giải trước. Tuy nhiên, những giải đấu trẻ luôn chứa đựng bất ngờ và U23 Việt Nam đang rất tự tin làm nên điều kỳ diệu.

Trong khi đó, U23 Nhật Bản sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 15/6. Trận tranh hạng 3 và chung kết diễn ra vào ngày 18/6.

Mã Thời gian Sân Nhất bảng Tỷ số Nhì bảng TK3 20:00 12/6 Pakhtakor Hàn Quốc

Nhật Bản TK4 23:00 12/6 Lokomotiv Saudi Arabia

Việt Nam