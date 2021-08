Lịch thi đấu mới nhất vòng 2 La Liga 2021/22: Barca đã quên Messi?

Đã có 62 đội bóng thi đấu ở VĐQG Tây Ban Nha kể từ khi giải đấu này được thành lập. Real Madrid đang giữ kỷ lục 34 lần vô địch giải đấu và Barcelona vô địch 26 lần. La Liga 2021/22 chứng kiến sự thay đổi lớn khi ngôi sao lớn nhất giải đấu là Messi đã chính thức chuyển sang PSG. Tuy nhiên, những cái tên còn lại vẫn đủ sức hấp dẫn với khán giả yêu bóng đá toàn thế giới. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu La Liga mới nhất, chính xác nhất.

Sau vòng thi đấu đầu tiên La Liga 2021/22, Real Madrid đang tạm dẫn dầu bảng xếp hạng với 3 điểm. Sevilla, Barcalona, Atletico Madrid và Valencia xếp ngay sau đó với cùng 3 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng. Ở vòng 2 La Liga 2021/22, Real Madrid sẽ có cơ hội nối dài mạch thắng dù phải đến làm khách trên sân của Levante. Đội bóng này từng đánh bại Real Madrid ở trận lượt về mùa giải năm ngoái.

Barcelona cũng sẽ có một chuyến làm khách trên sân của Athletic Bilbao, đối thủ ưa thích của đội bóng xứ Catalan. Trong khi đó, đương kim vô địch Atletico Madrid sẽ được trở về sân nhà tiếp đón Elche, đội bóng đang xếp nửa dưới.

Lịch thi đấu vòng 2 La Liga 2021/22

21/08 02:00, Betis vs Cadiz, BĐTV

21/08 22:00, Alaves vs Mallorca, BĐTV

22/08 00:30, RCD Espanyol vs Villarreal, BĐTV

22/08 00:30, Granada CF vs Valencia, ON, ON+

22/08 03:00, Athletic Bilbao vs Barcelona, BĐTV

22/08 22:00, Sociedad vs Rayo Vallecano, BĐTV

23/08 00:30, Atletico Madrid vs Elche, BĐTV

23/08 03:00, Levante vs Real Madrid, BĐTV

24/08 01:00, Getafe vs Sevilla, BĐTV

24/08 03:00, Osasuna vs Celta Vigo, BĐTV