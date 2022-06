Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2022 hôm nay 8/6: U23 Việt Nam quyết chiến Malaysia

TPO - Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2022 hôm nay 8/6. Cập nhật lịch thi đấu của U23 Việt Nam và các đội U23 châu Á nhanh và chính xác nhất.

Tổng quan vòng chung kết U23 châu Á 2022

Ngay sau SEA Games 31, U23 Việt Nam tiếp tục tham dự một giải đấu quan trọng là vòng chung kết U23 châu Á 2022 tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 1/6 đến ngày 19/6.

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử, vòng chung kết U23 châu Á diễn ra và là lần thứ 4 Việt Nam góp mặt. Có tổng cộng 16 đội tham dự giải đấu, chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Đông Nam Á có 3 đại diện, bao gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Các lá thăm may rủi đã đưa cả 3 đại diện này vào bảng C cùng với nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc.

Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2022 hôm nay 8/6

Trong ngày thi đấu hôm nay, bảng C sẽ đi đến vòng đấu cuối cùng và quyết định đến tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Cả hai trận đấu giữa U23 Thái Lan vs U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam vs U23 Malaysia cùng diễn ra vào lúc 20h.

Nhiệm vụ của U23 Việt Nam là giành chiến thắng với cách biệt lớn nhất trước Malaysia để thỏa mãn điều kiện cần. Nhìn chung, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam rất sáng nếu chúng ta có 3 điểm trận gặp Malaysia.

Lịch thi đấu bảng C bóng đá U23 châu Á

Thời gian Chủ nhà Tỷ số Khách Bảng 08/06 20:00 U23 Hàn Quốc ?-? U23 Thái Lan C 08/06 20:00 U23 Việt Nam ?-? U23 Malaysia C