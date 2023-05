LHP Cannes 2023: Dấu ấn châu Á trong cuộc đua Cành cọ Vàng

TP - LHP Cannes 2023 là một trong những bữa tiệc điện ảnh hào nhoáng bậc nhất thế giới. Không chỉ là đường đua của các đạo diễn gạo cội, LHP Cannes lần thứ 76 chứng kiến thành tựu của những nhà làm phim trẻ và dấu ấn của các tài năng đến từ châu Á.

Hy vọng cho điện ảnh châu Á

Liên hoan phim Cannes 2023 khai mạc tối 16/5, kéo dài hết 27/5 tại thành phố Cannes (Pháp). 21 phim tranh giải Cành cọ Vàng cùng sự góp mặt của nhiều đạo diễn, diễn viên kỳ cựu làng điện ảnh hâm nóng tuần lễ liên hoan phim (LHP). Ban tổ chức xem hơn 2.000 tác phẩm trước khi đưa ra danh sách tranh giải.

Bộ phim Jeanne du Barry với sự góp mặt của tài tử Johnny Depp trong vai chính mở màn LHP Cannes lần thứ 76. Hàng loạt bộ phim đình đám khác là Asteroid city, Killers of the flower moon, La Chimera, Indiana Jones and the dial of destiny ra mắt công chúng...

Nhiều nhà làm phim gạo cội là ứng cử viên nặng ký trên đường đua Cành cọ vàng. Đạo diễn Ken Loach - người sở hữu 2 giải Cành cọ vàng các năm 2006 và 2016, tiếp tục tranh giải với The old oak. Nuri Bilge Ceylan tái xuất với bộ phim About dry gasses. Wes Anderson trở lại LHP Cannes với Asteroid city. “Thiên nga đen” Natalie Portman tham dự Cannes với vai chính trong phim May December.

LHP Cannes mùa thứ 76 hấp dẫn hơn với những tác phẩm của đạo diễn châu Á. Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng tranh giải Cành cọ Vàng tại Cannes với tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant. Phim kể về một đầu bếp xuất chúng, cho thấy sợi dây liên kết giữa tình yêu và ẩm thực. Phim của Trần Anh Hùng đề cao tinh thần cống hiến và tự do sáng tạo. Nam đạo diễn từng đoạt giải Camera vàng ở liên hoan phim năm 1993 nhờ bộ phim Mùi đu đủ xanh.

Inshallah a Boy là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Jordan tranh tài ở một mùa liên hoan phim Cannes. Phim của đạo diễn Amjad Al-Rasheed kể về một góa phụ trẻ với những nỗ lực phi thường nhằm giữ lại ngôi nhà của mình. Đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda tái ngộ Cannes với tác phẩm gây sốt Monster. Phim khai phá nội tâm phức tạp của trẻ em và người lớn. Những vấn nạn như bạo lực, kỳ thị đồng tính, tin rác trên mạng xã hội… tạo nên một con quái vật từ chính lỗi lầm của con người.

Bên trong vỏ kén vàng (Inside the yellow cocoon shell) là phim Việt Nam duy nhất tham dự LHP Cannes năm 2023. Phim Đứa con tinh thần của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân được chọn tham dự Tuần lễ Đạo diễn ở liên hoan phim. Phim thuộc thể loại tâm lý pha giả tưởng, kể về hành trình chàng trai tên Thiện đưa xác chị dâu bị tai nạn về quê mai táng. Sau đó, anh bắt đầu tìm người anh trai thất lạc nhiều năm ở vùng núi Việt Nam.

Liên hoan năm nay còn gây ấn tượng với số lượng đạo diễn nữ tham gia tranh giải đông kỷ lục (6 đạo diễn). Trong lịch sử LHP phim, chỉ hai nữ đạo diễn từng được vinh danh là Jane Campion với The Piano và Julia Ducournau với Titane.

Tiệc điện ảnh hào nhoáng

Được mệnh danh là liên hoan phim quốc tế hào nhoáng bậc nhất, các mùa LHP Cannes luôn có sự tham gia của hàng trăm ngôi sao tên tuổi, những tác phẩm mới nhất được công chiếu, những giải thưởng danh giá… Thảm đỏ Cannes 2023 lộng lẫy với sự xuất hiện của dàn sao Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Củng Lợi, Phạm Băng Băng hay diễn viên gốc Việt Hồng Châu... Tài tử xứ kim chi Song Joong Ki lần đầu dự Cannes với phim nghệ thuật kinh phí nhỏ Hopeless. Jennie (BlackPink) cũng xuất hiện tại Cannes vì cô góp mặt trong dự án của HBO. Krystal, cựu thành viên nhóm f(x), tham dự với tư cách một diễn viên trẻ.

Giám đốc liên hoan phim Thierry Frémaux phát biểu, LHP Cannes 2023 là thánh đường của nghệ thuật và chỉ thuần túy nghệ thuật, không thị phi, không ồn ào đời tư. Ông Frémaux khẳng định, nhà tổ chức nỗ lực cân bằng giữa việc trân trọng đóng góp của những gương mặt mới và duy trì sự ủng hộ với những tên tuổi gạo cội.

“Sự cân bằng này càng quan trọng hơn bởi điện ảnh đang đối mặt với một tương lai mờ mịt. Sau này, chúng ta sẽ nhớ lại rằng năm 2023 đánh dấu những nhà làm phim trẻ được phát hiện. Đồng thời chúng ta có đạo diễn Martin Scorsese - cây đại thụ của ngành điện ảnh Hollywood”, ông Fremaux nhấn mạnh. Phát biểu họp báo trước lễ công bố, bà Knobloch, Chủ tịch LHP, cho biết Cannes 2023 là “yếu tố thay đổi cuộc chơi” đối với các tác phẩm điện ảnh, đồng thời đề cao vai trò quan trọng của những bộ phim chiếu rạp.

LHP Cannes 2023 sẽ chiếu video giới thiệu bộ phim chưa từng ra mắt của đạo diễn Pháp Jean-Luc Godard để tri ân cống hiến của ông. Phần tri ân đạo diễn sinh năm 1930 còn bao gồm buổi trình chiếu tác phẩm kinh điển Contempt (1963) của ông dưới định dạng 4K. Ngoài ra, bộ phim tài liệu mô tả cuộc đời và sự nghiệp làm phim của ông cũng ra mắt khán giả.

Việt Nam có 70 phim tham dự chợ phim tại Cannes. Chợ phim ở Cannes là cơ hội để các nhà làm phim Việt tìm kiếm các đối tác phù hợp nhằm bán phim ra nước ngoài. Ðây là một trong những chợ phim lớn nhất thế giới. Chợ phim năm 2023 sẽ có khoảng 280 gian hàng cùng hơn 1.000 nhà phát hành từ khắp các quốc gia trên thế giới. Tro tàn rực rỡ, Ðêm tối rực rỡ, Mười, Chị chị em em 2... có mặt tại chợ phim năm nay. Tham gia chợ phim tại Cannes 2023, nhà sản xuất phim Hoàng Quân cho biết, làn sóng châu Á lên ngôi ở các sự kiện điện ảnh. Ði đầu là Hàn Quốc, rồi các quốc gia như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines… “Giá bán phim châu Á khá cao. Phim Việt Nam cũng được đánh giá cao và dự báo 2-3 năm nữa có thể sẽ bùng nổ. Người đến Cannes từ Việt Nam không ít, tuy nhiên tản mát và không tụ lại trong các gian hàng theo tên quốc gia hay khu vực để cùng quảng bá, bán dịch vụ sản xuất, hậu kỳ, âm thanh”, anh Hoàng Quân nói.