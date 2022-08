Lên facebook 'comment dạo', người đàn ông bị xử phạt

TPO - Một người đàn ông ở Nghệ An vừa bị lực lượng chức năng xử phạt vì bình luận (comment) xúc phạm lực lượng CSGT trên nhóm facebook "Otofun Nghệ An".

Ngày 31/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt một người đàn ông có hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông trên diễn đàn mạng xã hội.

Trước đó, tối 27/8, tài khoản facebook “Lê Văn Lâm” đã đăng tải bình luận có nội dung tục tĩu, phản cảm, sai sự thật, xúc phạm lực lượng CSGT trong một bài viết trên nhóm facebook công khai “Otofun Nghệ An”.

Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An tiến hành xác minh và làm việc với chủ tài khoản facebook “Lê Văn Lâm” là anh L.V.L. (SN 1982), trú tại xóm Yên Thế, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, anh L. đã thừa nhận nội dung bình luận của mình là vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Anh L. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của bản thân, gỡ bỏ các nội dung đăng tải vi phạm, cam kết không tái phạm và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với anh L. với mức phạt là 7.500.000 đồng.