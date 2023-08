Lekofe lan tỏa tinh thần chung tay kiến tạo cuộc sống

Lekofe - thương hiệu cà phê Việt nổi lên nhờ sản phẩm cà phê nguyên chất và chất lượng. Song, với sự tích cực trong các hoạt động và nhiều dự án thiện nguyện vì an sinh xã hội, Lekofe không ngừng tiến lên và ghi điểm trong mắt cộng đồng.

Trước những thực trạng cà phê thật - giả lẫn lộn, người tiêu dùng tại Việt Nam, sinh ra và lớn lên trên chính đất nước có sản lượng cà phê đứng thứ 2 thế giới nhưng lại hiếm có thể thưởng thức trọn vẹn một ly cà phê nguyên chất. Với mong muốn mỗi người dân Việt đều cảm nhận được hương vị đậm đà của cà phê thật, Lekofe mang trong mình sứ mệnh gắn kết cộng đồng bằng cách xây dựng thương hiệu và sản xuất những sản phẩm cà phê nguyên chất và chất lượng nhất. Bên cạnh đó hướng đến việc tạo nên những giá trị quý giá về cả vật chất và tinh thần cho người dân Việt Nam.

Tại Lekofe, cam kết về chất lượng không chỉ dừng lại ở lời nói, mà được minh chứng bằng những chứng nhận quốc tế ISO 22000, HACCP và ISO 9001 do EFC cấp chứng nhận. Đây là bằng chứng cho sự quan tâm và tôn trọng đối với an toàn thực phẩm, đảm bảo mỗi tách cà phê mang đến cho khách hàng niềm tin tuyệt đối về chất lượng và sự an toàn.

Không dừng ở việc đầu tư vào chất lượng sản phẩm, Lekofe còn kế thừa triết lý phát triển xã hội bền vững của hệ sinh thái AB – Lê Thành. Cùng với niềm tin mãnh liệt rằng, thành công thật sự là khi cùng chung tay xây dựng một xã hội vững mạnh và hạnh phúc, Lekofe đặt trọng tâm vào việc tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, từ nhà máy đến xưởng sản xuất, khối văn phòng, cũng như việc khuyến khích sự công bằng trong thương mại và hỗ trợ sự phát triển của người nông dân cà phê. Đồng thời trích một phần lợi nhuận từ kinh doanh để tham gia vào các công tác thiện nguyện và dự án vì cộng đồng.

Lekofe đã tham gia vào các công tác thiện nguyện như phát cơm miễn phí, chiến dịch “Cơm chay 0 đồng”, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023, hỗ trợ chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”, dự án “Hành trình kết nối yêu thương - Trao tặng Thư viện Container số 10” cho các em nhỏ khó khăn và nhiều hoạt động nhỏ khác. Bên cạnh đó còn góp phần vào dự án vì cộng đồng như chung tay cùng các đơn vị khác ra mắt nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí cho người dân và hỗ trợ những bạn trẻ nhóm “Sài Gòn Xanh” trong chiến dịch dọn rác.

Để ai cũng có thể sống trong xã hội văn minh và cuộc sống đủ đầy là việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, chỉ cần mọi người chung tay và đồng lòng thì một thế giới tươi đẹp trong tương lai sẽ không còn là điều mơ tưởng. Lekofe hy vọng và tin rằng, những dự án cộng đồng mà Lekofe đã, đang và sẽ tham gia sẽ góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững đến toàn thể người dân Việt Nam.

Lekofe cũng mong muốn đem đến niềm hạnh phúc và sự thăng hoa qua từng tách cà phê, chung tay tạo dựng một cộng đồng yêu cà phê và mang lại lợi ích lớn cho mọi người, từ nông dân đến người tiêu dùng và toàn xã hội. Với phương châm "Cà phê thật - ngon đúng chất", Lekofe đã và đang nỗ lực không ngừng để mang đến những sản phẩm tốt nhất đồng thời lan tỏa tinh thần cùng nhau chung tay tạo nên giá trị tuyệt vời cho cộng đồng và hành trình bền vững của cuộc sống.