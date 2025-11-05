Lee Byung Hun có phim được chọn tranh giải Oscar, truyền thông khen hết lời

HHTO - "No Other Choice", tác phẩm có sự góp mặt của nam diễn viên "Squid Game" Lee Byung Hun nhận về nhiều lời khen sau các buổi chiếu sớm. Phim cũng trở thành tâm điểm chú ý khi được Hàn Quốc chọn gửi tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar.

No Other Choice theo chân Yoo Man Soo (do Lee Byung Hun thủ vai), một người đàn ông tận tụy với gia đình và công việc tại nhà máy giấy. Tuy nhiên, sau 25 năm cống hiến, cuộc sống của anh đảo lộn khi bị sa thải bởi ban lãnh đạo mới.

Sau nhiều tháng thất nghiệp, Man Soo rơi vào tuyệt vọng và đưa ra quyết định cực đoan để giành lại cơ hội nghề nghiệp, đó là lên kế hoạch "hạ sát" những đối thủ cạnh tranh để giành lấy vị trí mong muốn.

No Other Choice được chuyển thể từ tiểu thuyết The Ax của nhà văn Donald Westlake. Phim cũng đánh dấu màn tái hợp giữa đạo diễn Park Chan Wook và nam diễn viên Lee Byung Hun sau 25 năm, kể từ Joint Security Area (2000).

Tạo hình của "Front Man" Lee Byung Hun trong phim mới. Ảnh: Neon

Son Ye Jin﻿ (trái) đóng vợ của nam chính Yoo Man Soo. Ảnh: Neon

Theo đạo diễn Park Chan Wook, ông đã bị cuốn hút bởi cuốn tiểu thuyết ngay từ lần đầu đọc vào khoảng hai thập kỷ trước, bởi đây là câu chuyện không chỉ khắc họa cuộc khủng hoảng của một cá nhân mà còn phản chiếu những vấn đề xã hội đương thời. Ở bản phim, ông mở rộng ý tưởng để nhân vật Man Soo nhìn thấy bản thân trong mỗi “đối thủ”, biến hành trình loại trừ người khác thành hành trình đối diện chính mình.

"No Other Choice" thuộc thể loại "hài đen", dùng câu chuyện cá nhân để châm biếm các vấn đề xã hội.

Trước khi công chiếu rộng rãi, bộ phim đã gặt hái thành công vang dội tại các Liên hoan phim lớn. Phim có buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Venice vào tháng 8 và tiếp tục nhận được giải "Lựa chọn của Khán giả cho Phim Quốc tế" tại Liên hoan phim Toronto vào tháng 9 vừa qua. Tính đến ngày 4/11, phim giữ số điểm tuyệt đối 100% "cà chua tươi" trên trang Rotten Tomatoes, đồng thời được các trang phê bình quốc tế hết lời khen ngợi.



Ảnh: Neon

Tờ The Guardian mô tả đây là một bộ phim "vừa sắc bén vừa khiêu khích" trong cách phê phán xã hội hiện đại. Variety ghi nhận Park Chan Wook tiếp tục khẳng định vị thế “một trong những nhà làm phim thanh lịch bậc nhất đương thời”, khi kết hợp nhịp nhàng giữa sự châm biếm đen tối và tính duy mỹ đặc trưng. Screen Daily đánh giá tác phẩm vừa hài hước nhưng cũng vừa chứa đựng "sự cảm thông sâu sắc dành cho người lao động đối diện thất nghiệp trong cơn lốc cạnh tranh khắc nghiệt" .

Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc hiện đã chính thức chọn No Other Choice làm đại diện của quốc gia này tranh cử tại hạng mục Phim Quốc tế Xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 98.

"No Other Choice" được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của "Ký Sinh Trùng". Ảnh: Neon

Bên cạnh Lee Byung Hun, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Son Ye Jin, Park Hee Soon, Lee Sung Min và Yeom Hye Ran. No Other Choice đã phát hành nội địa vào tháng 9 vừa qua, dự kiến ra mắt giới hạn tại một số cụm rạp quốc tế vào dịp Giáng sinh 25/12/2025.