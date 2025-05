Linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trên đường Hà Nội

Tại Nhà tang lễ quốc gia, dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng gia quyến và nhân dân.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức lễ tang tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang cho biết: Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong những ngày qua, đã có hơn 830 đoàn với số lượng hơn 10.500 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng đồng chí Trần Đức Lương tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TPHCM và quê nhà. Trong đó có nhiều đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Nhiều Lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cùng gia đình đồng chí Trần Đức Lương.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tuyên bố bắt đầu Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương. Đội quân nhạc cử Quốc thiều, Đội danh dự bồng súng chào.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Lễ tang lên đọc lời điếu.

Trong lời điếu, Chủ tịch nước Lương Cường nêu: Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta và gia quyến đồng chí. “Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương - nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, về nơi an nghỉ cuối cùng”, Chủ tịch nước Lương Cường đọc lời điếu.

Trong điếu văn, nêu về quá trình công tác của đồng chí Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: Đồng chí Trần Đức Lương là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn kinh nghiệm, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ. Đồng chí luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. “Đồng chí là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến”, Chủ tịch nước Lương Cường nói. Chủ tịch nước Lương Cường nêu: Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. “Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.