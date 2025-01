Lễ tang nam MC đột tử ở tuổi 40

TPO - Qua đời đột ngột ở tuổi 40, cựu MC, nhân vật TVShow Lee Hee Chul được tổ chức tang lễ sáng 10/1 trong sự thương tiếc của khán giả, đồng nghiệp.

Vào lúc 5h sáng 10/1, tại nhà tang lễ bệnh viện Soonchunhyang Seoul, lễ tang Lee Hee Chul đã được diễn ra ở riêng tư, nghiêm ngặt, theo tờ Sports Chosun. Nơi an nghỉ cuối cùng của của cựu MC nằm ở Yeonhwajang, thành phố Suwon.

Không có nhiều hình ảnh liên quan đến tang lễ. Báo chí Hàn Quốc chỉ đăng tải hình ảnh di ảnh và vòng hoa viếng Lee Hee Chul.

Lee Hee Chul qua đời hôm 7/1 khi đang điều trị tại bệnh viện đại học ở Seoul, hưởng dương 40 tuổi. Nguồn tin cho biết anh qua đời đột ngột do nhồi máu cơ tim, điều này khiến những người thân thiết sốc. Một tuần trước đó anh nhập viện vì căn bệnh mãn tính.

Khán giả chỉ được biết Hee Chul qua đời khi người bạn thân thiết của anh Pungja chia sẻ lên mạng xã hội.

Vốn là phát thanh viên, nhân vật TVShow và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Lee Hee Chul từng tham gia show Trust and tell - Let's be my chef mùa 2, phát sóng hồi tháng 11/2023. Anh góp mặt với vai trò CEO của doanh nghiệp nhà hàng, thể hiện tài năng khi hướng dẫn những đầu bếp mới làm quen với nghề.

Nghệ sĩ hài kiêm doanh nhân Jinju chia sẻ bức ảnh kỷ niệm cùng Lee Hee Chul, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn: “Hee Chul của chúng ta thật sự rất đẹp”. Bên cạnh đó, cô chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc bên anh và nghẹn ngào chia sẻ: “Lời hứa cùng đi Philippines nhân dịp sinh nhật của tôi vào năm sau phải làm sao đây? Tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi không thể để anh rời xa. Hee Chul à, hãy thật hạnh phúc ở chân trời mới”.

Bài đăng cuối trên mạng xã hội của Lee Hee Chul cũng nhận được sự quan tâm lớn. Vào ngày 31/12/2024, anh viết: “Năm 2024 thật sự khó khăn đến mức tôi thường tự hỏi liệu có ổn không khi cảm thấy như vậy. Thành thật mà nói, đó là năm vô cùng gian nan với tôi, cả về tinh thần lẫn thể chất. Nhưng tôi hiểu rằng những khó khăn chính là nền tảng để trưởng thành, vì vậy tôi sẽ đối mặt với chúng bằng sự khiêm nhường và vững vàng, tiễn đưa chúng với lòng biết ơn. Tôi sẽ biến những thử thách này thành chất dinh dưỡng cho sức khỏe của mình. Trong năm 2025, tôi mong ước có sức khỏe tốt hơn và cuộc sống tràn đầy lòng biết ơn trong từng khoảnh khắc”.