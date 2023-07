Lễ ký kết hợp tác phát triển kinh tế tại tỉnh Lào Cai

Ngày 11/07, tại tỉnh Lào Cai, Tập đoàn đoàn CĐ Việt Nam và các nhà đầu tư Trung Quốc, Việt Nam đã Ký kết hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; sản xuất và gia công thuốc lá với công nghệ tiên tiến (dự kiến tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 500 triệu đô la, và sẽ tiếp tục mở rộng trong các giai đoạn sau); hợp tác về Logistics, thương mại dịch vụ; xuất nhập khẩu tại tỉnh Lào Cai.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh nhà.

Về phía doanh nghiệp có ông Cao Đài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CĐ Việt Nam; Ông Lin Jun Can – Chủ tịch Tập đoàn Far Up Group Hồng Kông; Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Thuốc lá Thăng Long; cùng đại diện một số doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tỉnh Lào Cai.

Sở hữu vị trí địa lý là trung tâm kết nối dọc của hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối ngang Đông - Tây giữa các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, Lào Cai đã và đang phát huy tốt vai trò “cầu nối” kinh tế, văn hóa, mở ra không gian phát triển rộng lớn và đầy tiềm năng cho vùng và cả nước. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có tổng diện tích khoảng 15.929,8 ha bao gồm các khu công nghiệp lớn như: Khu công nghiệp Đông Phố Mới; Khu Logistic; Khu cụm công nghiệp Bát Xát; Khu phụ trợ Bản Vược;....

Với mục tiêu sẽ trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ; trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc, tỉnh Lào Cai đã đưa ra các giải pháp và định hướng phát triển trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh:Để hiện thực hóa mong muốn xây dựng, phát triển Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng, một trung tâm kết nối, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lào Cai mong muốn sự quan tâm hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Công ty Cổ phần tập đoàn CĐ Việt Nam, Công ty thuốc lá Thăng Long. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến Lào Cai thực hiện đầu tư, kinh doanh.

Tại buổi Lễ ký kết, ông Cao Đài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CĐ Việt Nam giới thiệu: Tập đoàn CĐ Việt Nam là một tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam, đã khẳng định được thương hiệu tại Bắc Ninh và các tỉnh thành trong cả nước. Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, những công trình, dự án lớn, góp phần phát triển kinh tế tại các địa phương và làm thay đổi những vùng đất ấy. Nhận thấy Lào Cai là một tỉnh chiến lược, có nhiều lợi thế “Thiên - Thời - Địa - Lợi” để phát triển kinh tế tại khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Tập đoàn CĐ Việt Nam đã và đang rất quyết tâm thực hiện các dự án được tỉnh cho phép và tiếp tục nghiên cứu để mở rộng đầu tư tại Lào Cai.

Sau khi trao đổi và nắm bắt được nhu cầu các bên, ông Cao Đài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CĐ Việt Nam và các nhà đầu tư Trung Quốc, Việt Nam đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Biên bản với 04 nội dung chính: Triển khai các bước để Gia công sản xuất thuốc lá sử dụng công nghệ tiên tiến tại tỉnh Lào Cai; Thống nhất thành lập công ty liên doanh tại Lào Cai Việt Nam để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thuốc lá sử dụng công nghệ tiên tiến tại tỉnh Lào Cai; Thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng dự án Tổng kho và Trung tâm Logistics tại Lào Cai; Thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất công nghiệp với công nghệ tiên tiến tại Lào Cai./.