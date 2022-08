Lễ hội 'Văn hóa ẩm thực - Món ngon 3 miền' hút khách

TP - Khai trương cuối tuần qua, Lễ hội “Văn hoá ẩm thực- Món ngon 3 miền” tổ chức tại khu Du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh- TPHCM) đã trở thành sự kiện thu hút du khách nhiều nhất trong dịp này.

Suốt 4 đêm tổ chức, dù trời mưa liên tục nhưng con đường vào khu du lịch đã kẹt cứng khách thường xuyên, các quầy vé luôn phải đóng cửa sớm vì hết vé.

Hội tụ món ngon 3 miền

Lễ hội ẩm thực tinh hoa 3 miền có quy mô lớn được tổ chức lần đầu tiên sau đại dịch. Với việc giới thiệu các món ngon và văn hoá nghệ thuật dân gian của 3 miền dành cho du khách, BTC thông qua Lễ hội là cầu nối để du khách biết tới những tinh hoa hoa ẩm thực trong cả nước. BTC đã tái hiện không gian ẩm thực với các gian hàng được thiết kế thành ba cụm Bắc - Trung - Nam. Các gian hàng giới thiệu và bán đặc sản, món ngon theo từng vùng miền, trưng bày những nguyên liệu đặc trưng, làng nghề truyền thống...

Tại cụm gian hàng ẩm thực miền Bắc, thực khách có dịp thưởng thức bộ sưu tập các món ngon đặc trưng như bún chả, bún đậu mắm tôm, chả cốm Hà Nội, nem cua bể, phở gà, bún cá nướng đất Tổ, thịt chua Thanh Sơn (Phú Thọ), chả mực và xôi trắng chả mực Hạ Long, bún cù kỳ Hạ Long (Quảng Ninh)... gà nướng mắc khén, thịt nướng lá mắc mật, thịt nướng ống tre, thịt trâu gác bếp, cơm lam ống tre vùng cao Tây Bắc.

Cụm gian hàng ẩm thực miền Trung có nhút Thanh Chương Nghệ An, cháo canh Quảng Bình, xôi chim nếp Lào, gà kho ném, hàu né Cồn Cỏ Quảng Trị. Ẩm thực Huế sẽ được đại diện bằng các món bánh dân gian, bún và cơm hến Vĩ Dạ, cao lầu Hội An, mì Quảng Quảng Nam, cá ngừ Phú Yên, bún cá, chả trứng mực chiên, chả giò cá trích, răng mực xúc bánh đa, bánh xèo thịt vịt Bình Thuận. Ẩm thực Tây Nguyên mang hơi thở đại ngàn với các món gà rẫy nướng than hoa, heo đồng bào nướng xiên, bò một nắng - muối kiến vàng.

Với cụm gian hàng ẩm thực Nam bộ, thực khách được thưởng thức những món ăn dân dã mang hương vị đồng bằng châu thổ Cửu Long như gỏi tép rong bông điên điển, gỏi cá rô bí chiên giòn, gỏi cuốn trái bơ, bún mắm, ốc len xào dừa, ốc nướng tiêu, bánh tằm bì Bạc Liêu, bánh đúc lá dứa Cần Thơ, bánh con sùng cùng các món ngon xứ dừa Bến Tre, bánh xèo, bánh khọt, đặc sản Tây Ninh… Những món hải sản tươi ngon từ Côn Đảo, Phú Quốc cũng sẽ tạo hấp dẫn với thực khách….

Lễ hội “Văn hoá ẩm thực- Món ngon 3 miền” đã giới thiệu khoảng 300 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền được thể hiện qua tài nghệ của các đầu bếp giàu kinh nghiệm cùng với tinh hoa các nghề thủ công truyền thống gắn liền với ẩm thực. Sự kiện mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt ở ba miền thông qua việc tái hiện không gian ẩm thực với các gian hàng được thiết kế thành ba cụm vùng miền. Các gian hàng giới thiệu và bán đặc sản, món ngon theo từng vùng miền, trưng bày những nguyên liệu đặc trưng, làng nghề truyền thống... Ngoài ra, Lễ hội còn hướng tới giới thiệu các món ăn, thức uống mới đáp ứng nhu cầu xanh, sạch, khỏe hiện nay.

Trải nghiệm bản sắc văn hóa ba miền

Tại Lễ hội, du khách sẽ không chỉ được thưởng thức các món ăn mà còn được sống và trải nghiệm trong những hoạt động vui chơi giải trí mang đậm bản sắc văn hóa dân gian ba miền. Ngay tại khu vực cổng chào, sẽ là những màn múa quạt, biểu diễn nhạc ngũ âm Khmer, nhạc cụ paranưng của dân tộc Chăm. Còn trong Lễ hội, các chương trình âm nhạc truyền thống như dân ca Quan họ, hò Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, nhạc ngũ âm, tiếng trống paranưng hay màn múa quạt, biểu diễn các tuồng tích nghệ thuật hát bội đã được diễn ra thường xuyên.

Khu vực làng nghề là không gian trình diễn các nghề nấu rượu, dệt chiếu cói, thổ cẩm, làm gốm, làm tàu hủ, sữa đậu nành, nghề làm các loại bánh, làm bún... Chợ quê tái hiện hình ảnh gióng gánh, cần xé, nia thúng, chiếu, quán nước đầu làng, rộn ràng bởi tiếng rao hàng rong, trò chơi dân gian gợi lại ký ức về tuổi thơ với các trò bịt mắt đập heo, lắc bầu cua, lô tô, cờ tướng, cờ chó, đá cá, thắt lá dừa, thả banh, thảy banh, phóng phi tiêu, thảy vòng cổ chai, thảy đồng xu… cùng các trò chơi mang tính biểu diễn như thi nấu cơm chạy, đi cà kheo, nhảy dây. Trong những ngày Lễ hội, du khách trải nghiệm trong không khí của miền quê 3 miền, cùng tham gia vào những trò chơi, điệu múa để được hoà mình vào những thú vui đầy dân dã tưởng như đã bị lãng quên.

Tại lễ hội lần này, nhiều đầu bếp nổi tiếng, các chuyên gia ẩm thực đã trò chuyện giao lưu với khán giả, “review” các món ăn, tổ chức các buổi “cocktail night”, “pool party”, trình diễn và hướng dẫn làm cocktail phở… Ngoài ra, du khách còn được các nghệ nhân ẩm thực hướng dẫn cách làm bánh trung thu, pha chế đồ uống, giao lưu dành cho gia đình, trẻ em cùng các trò chơi tương tác có quà tặng hấp dẫn dành cho người tham gia.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM cho biết: Lễ hội “Văn hoá ẩm thực- Món ngon 3 miền” thực sự đã hội tụ món ăn đặc sắc nhất ở mọi miền đất nước. “Qua Lễ hội đã cho thấy Việt Nam có quá nhiều lợi thế về ẩm thực và từng được chuyên gia ẩm thực quốc tế ví là “bếp ăn của thế giới”. Việc quảng bá những món ăn đặc sắc sẽ là cơ hội để phát triển du lịch, thu hút du khách trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Khánh nói.

Theo ông Lê Trần Trường An - Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings), Việt Nam ngày càng được biết đến là quốc gia có nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Việc tổ chức Lễ hội ẩm thực, quảng bá những món ngon Việt Nam sẽ là sức hút mạnh mẽ để thu hút du khách; tạo cơ hội để du lịch Việt phát triển mạnh mẽ.