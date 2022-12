Lễ công bố thương hiệu và ra mắt sản phẩm Jedtop Capital

Lễ Công bố Thương hiệu và Ra mắt Sản phẩm được Công ty Cổ phần Jedtop Capital tổ chức ngày 03/12/2022 tại Hà Nội.

Tới dự sự kiện có ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, ông Hà Ngọc Anh, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trung tướng Trần Chuyên, nguyên Phó Tổng cục trưởng-Quân đội nhân dân Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Y tế, PGS.TS. Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, TS. BS. Lê Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng y dược Tuệ Tĩnh (Hà Nội), cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà khoa học và hơn 200 đối tác, doanh nghiệp, nhà phân phối trong toàn quốc.

JEDTOP CAPITAL thành lập ngày 22/02/2022, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

JEDTOP CAPITAL được định hướng phát triển thành Tập đoàn chăm sóc sức khỏe cộng đồng với các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ, cải thiện, tăng cường sức khỏe toàn diện; cam kết mang đến cộng đồng các sản phẩm, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội, hỗ trợ phát triển cộng đồng có chất lượng hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm với cuộc sống con người và xã hội.

JEDTOP CAPITAL nắm bắt và phát triển các cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư triển vọng, phát triển quỹ tài chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng, vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Jedtop Capital Vũ Thị Thanh Hương cho biết: “Trong một thời gian rất ngắn, Công ty tự hào và vinh hạnh khi đã định dạng được thương hiệu JEDTOP CAPITAL, đã xây dựng được nền tảng Quỹ tài chính, bước đầu đặt nền móng xây dựng Cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Đặc biệt, 3 sản phẩm hữu ích trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã được nghiên cứu và sản xuất, đó là: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng JED MILK, Thực phẩm bảo vệ Dạ dầy GASTRO-JED và Thực phẩm bảo vệ Khớp TRI-JED”.

“Đây là các sản phẩm được sản xuất với bí quyết gia truyền, kết hợp công nghệ sinh học hiện đại và công thức độc quyền từ các tinh chất thiên nhiên quý hiếm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP. Các sản phẩm này không chỉ hỗ trợ điều trị các bệnh lý cụ thể mà còn giúp phòng ngừa các bệnh tật và có tác động toàn thân do có các hoạt chất tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cơ thể, bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các sản phẩm này cũng có thể hỗ trợ tái tạo, phục hồi và làm trẻ hóa tế bào, được khuyến khích sử dụng thường xuyên và cho mọi đối tượng không chỉ những người có bệnh. Ngoài ra, do kết hợp giữa gia truyền và công nghệ hiện đại nên sản phẩm của JEDTOP CAPITAL đã được các chuyên gia đánh giá và kiểm chứng có mức an toàn gấp hai lần và công suất hiệu quả gấp ba lần các sản phẩm tương tự có trên thị trường” - Tiến sĩ, bác sĩ, cố vấn cấp cao về sản phẩm của Công ty cho biết.

Bằng tất cả sự uy tín, tấm lòng và trách nhiệm, Công ty Cổ phần Jedtop Capital cam kết uy tín của thương hiệu JEDTOP CAPITAL sẽ tạo ra những giá trị cho cuộc sống trên những sản phẩm, dịch vụ mà Công ty sản xuất và phân phối.