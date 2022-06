Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho ĐHKD&CN Hà Nội

Ngày 9/6/2022 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục”.

Dựa trên tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và cơ sở ban hành, trường đã xác định được điểm mạnh, điểm tồn tại và từ đó xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục. Nhà trường đã vinh dự đón tiếp Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN đến khảo sát chính thức từ 23/9/2021 đến 29/9/2021. Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và trách nhiệm , cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của nhà trường và nỗ lực của tất cả đơn vị trong lĩnh vực cộng tác, từng bước đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục – Đào tạo gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí. Ngày 4/5/2022, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ký Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục cho trường.

Tới dự buổi lễ, về phía đại diện Cục quản lý chất lượng gồm có TS Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng phụ trách Cục quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, Ông Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT; Đại diện Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục gồm có PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam,TS Nguyễn Văn Ly - Nguyên cục trưởng cục đào tạo Bộ công an, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam - Trưởng Đoàn đánh giá ngoài, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. Khách mời địa phương gồm có Ông Nguyễn Anh Tuấn Đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Ông Ngô Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng. Về phía Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có GS.TSKH Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch. Đại diện phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) có Thượng tá Dương Thế Hoàng, cán bộ phòng PA03 - Công an Thành phố Hà Nội.

Về phía Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có GS.TS Nguyễn Công Nghiệp – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Nhà trường; GS.TS. Đinh Văn Tiến - Nhà khoa học đạo đức toàn cầu theo tiêu chí UNESCO, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Nhà giáo nhân dân Vũ Văn Hóa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Đỗ Minh Cương – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng; Ông Trần Đức Minh – Phó Hiệu trưởng; Các thành viên Hội đồng tự đánh giá của Nhà trường; Đại diện Đảng ủy, Công Đoàn, ĐTN, HSV; Hội cựu chiến binh; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, các Chi bộ, Khoa, Phòng, Trung tâm, tạp chí, bản tin của nhà trường và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Khai mạc buổi lễ GS.TS. Đinh Văn Tiến - Nhà khoa học đạo đức toàn cầu theo tiêu chí UNESCO, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “ 25 năm qua trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã không ngừng đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, hàng nghìn máy tính, các phương tiện dụng cụ, hàng chục phần mềm đã được đầu tư cho hoạt động giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, không ngừng phát triển nguồn nhân lực cho nhà trường, hàng nghìn các nhà Khoa học, các nhà Quản lý, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư đã về trường, hơn 600 các nhà giáo đã được đào tạo phương pháp sư phạm mới tích cực tất cả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho nhà trường. Đặc biệt từ năm 2016 đến nay trường đã quyết liệt tự kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục đại học, trường đã tự kiểm định và đánh giá theo 4 nội dung toàn diện: đào tạo - quản lý đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học - quản lý nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế - quản lý hợp tác quốc tế, hoạt động quản lý phục vụ cộng đồng với 4 nội dung đó nhà trường đã triển khai theo 4 qui trình kiểm định bài bản.

Thứ nhất kiểm định đánh giá chiến lược kế hoạch chủ trương của các công việc và nội dung. Thứ hai kiểm định đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chủ trương và chiến lược đó. Thứ 3 kiểm định đánh giá kết quả hoạt động và rút những kinh nghiệm bài học. Thứ 4 là những chủ trương giải pháp mới để tiến bộ công việc ấy trong thời gian tiếp theo. Từ năm 2017 trường đã tự đánh giá chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo trường đã mời các chuyên gia ở trung tâm kiểm định chất lượng bên ngoài cục quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục đã về tập huấn cho cán bộ, giảng viên trong trường, trường đã bám sát theo quy chuẩn thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Mọi tiêu chuẩn và tiêu chí tìm rõ minh chứng kèm theo đây là một việc làm hết sức quan trọng đã đưa trường chúng ta trưởng thành trên nhiều mặt trong 25 năm qua và đây cũng là bộ khung mang tính chất quốc gia, quốc tế và khu vực. Đến năm 2020 – 2021 trường đã tin tưởng vào kết quả tự đánh giá của mình và đã mời trung tâm kiểm định đánh giá ngoài về kiểm định đánh giá khách quan công tâm và minh bạch.”

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chúc mừng Ban Lãnh đạo, các thầy cô giáo, sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, PGS.TS Nguyễn Phương Nga cũng đánh giá cao những nỗ lực của Nhà trường trong các lĩnh vực hoạt động suốt thời gian qua, tin tưởng trường sẽ duy trì chất lượng đào tạo tốt và sẽ có nhiều thay đổi đột phá hơn nữa trong 5 năm tới.

Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo phát biểu tại buổi Lễ, TS. Lê Minh Phong, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục quản lý chất lượng giáo dục – Bộ GDĐT nhiệt liệt chúc mừng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, đồng thời bày tỏ mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, từng bước đưa thương hiệu, vị thế của Trường lên một tầm cao mới

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ban lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học viên của Nhà trường đã luôn đồng hành, hỗ trợ, phối hợp thực hiện những công việc quan trọng để Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Phó Hiệu trưởng Thường trực cũng khẳng định bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng vừa là trách nhiệm và cũng là mục tiêu, giá trị cốt lõi mà Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn hướng đến. Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục không chỉ là minh chứng khẳng định chất lượng đào tạo mà còn đem đến những cơ hội để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đây cũng chính là động lực giúp thầy, trò Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện sứ mệnh trở thành trường đại học ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đóng góp hiệu quả vào công tác giáo dục - đào tạo. Do vậy, Nhà trường xác định kiểm định chất lượng là công việc xuyên suốt và trọng tâm để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong hành trình phát triển của Nhà trường.

Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc phát triển vượt thời gian của một trường đại học non trẻ trong hệ thống các trường đại học trên cả nước. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một trong những trường Đại học tư thục đầu tiên đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, và công nhận đạt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành sứ mạng và mục tiêu đã công bố.