Lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Dược Bảo Tâm An

Ngày 18 Tháng 5 năm 2023, Công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An bổ nhiệm thành công Phó Tổng Giám Đốc và phân quyền đại lý lần đầu cho gần 30 đại lý và NPP khắp cả nước. Chân dung Tân Phó Giám đốc là gương mặt không còn xa lạ với công chúng, đó chính là Đại tá Công An, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng.

Theo đó, Công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An đã ra quyết định chính thức bổ nhiệm Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Dược Bảo Tâm An kể từ tháng 5 năm 2023

Buổi lễ bổ nhiệm được diễn ra trang trọng trên du thuyền 5 sao tại Vịnh Hạ Long. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc được xem là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch dài hạn của Công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị tiềm lực cho sự bứt phá của tập thể công ty trong những giai đoạn sắp tới.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn của Công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An trong năm 2023 và cũng là cột mốc quan trọng của doanh nghiệp tại thị trường trong nước, mở ra nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Thông qua sự kiện này đã khẳng định lại một lần nữa yếu tố con người luôn là then chốt trong hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An và Ban Lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi thành viên được chứng tỏ và phát huy năng lực bản thân.

Trong buổi lễ, Lương y Nguyễn Xuân Thắng – Chủ Tịch HĐQT công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An đã chia sẻ: "Đại tá– Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng là nhân sự then chốt được ban lãnh đạo công ty gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Kể từ khi quyết định về công ty đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám Đốc, với sự tận tâm, tận lực và năng lực không ngừng nghỉ, mong rằng tân Phó Tổng Giám Đốc Trần Nhượng sẽ giúp cho công ty đi xa, mở rộng thị trường mạnh mẽ. Cùng với sự giúp sức của các đại lý phân quyền hôm nay, mong rằng các sản phẩm của công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An sẽ phổ biến rộng khắp trên thị trường cả nước và được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.”

Tân Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ Phần Nam Dược Bảo Tâm An – Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo ở Đoàn kịch Công an nhân dân và là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam. Từng đảm nhiệm qua nhiều vai chính trong các bộ phim nổi tiếng về trinh thám, hình sự được công chúng trên cả nước yêu mến. Sau khi về hưu, Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cho biết mình còn bận hơn so với thời còn công tác bởi ông tham gia và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài nghệ thuật như doanh nghiệp tài chính, bất động sản, sức khoẻ,…

Trước khi đến với vai trò Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Dược Tâm Bảo An, nghệ sĩ đã thành lập và đang quản lý các công ty Cổ phần nhà hát thử nghiệm Việt Nam hay Công ty cổ phần Bảo tồn và phát triển Nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Tính đa dạng trong công việc đã giúp cho ông có nhiều kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống, đẩy mạnh phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khi tham gia vào Ban lãnh đạo công ty cổ Phần Nam Dược Tâm Bảo An.

Xuyên suốt trong mọi quá trình hoạt động doanh nghiệp và quan hệ với đối tác, Ban lãnh đạo Công ty luôn trên tinh thần học hỏi, lắng nghe và sẻ chia cùng khách hàng – đại lý – đối tác.

Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Đại tá – Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng được đánh giá là bước tiến vững chắc cho chiến lược phát triển mở rộng lâu dài của Công ty Cổ Phần Nam Dược Tâm Bảo An, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và hứa hẹn mở ra triển vọng mới trong ngành kinh doanh dược phẩm trên thị trường.

