Lấy ý kiến người dân về dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với vốn đầu tư 17.837 tỷ đồng

TPO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các buổi hội nghị lấy ý kiến người dân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng để dự án được thực hiện dân chủ, công khai.

Ngày 15/10, thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ tổ chức 5 cuộc hội nghị ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đi qua. Ở mỗi hội nghị sẽ mời đại diện 200 đến 250 hộ dân ở mỗi xã, phường trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án để lấy ý kiến đóng góp về dự án.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai, thông qua các hoạt động trên, lãnh MTTQ và các ngành chức năng sẽ gặp gỡ, nắm bắt thông tin và lắng nghe ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai để dự án được thực hiện dân chủ, công khai, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 đi qua địa bàn các xã Long Đức, Lộc An, Long An, An Phước thuộc huyện Long Thành và phường Phước Tân, Tam Phước thuộc TP Biên Hòa.

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ được tổ chức vào 3 ngày 19 đến 21/10.

Trước đó, UBND TP Biên Hòa đã có các tờ trình về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vùng Tàu đoạn qua địa bàn. Để phục vụ tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư thuộc dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP Biên Hòa sẽ xây dựng 2 khu tái định cư tại phường Tam Phước và phường Phước Tân.

Khu tái định cư tại P.Tam Phước có quy mô 13,3ha, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, khu tái định cư tại P.Phước Tân có quy mô hơn 49ha, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 3,3 ngàn tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 53,7 km (tỉnh Đồng Nai khoảng 34,2 km; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19,5 km); sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 17.837 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 - 8 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 - 6 làn xe ô tô cao tốc theo từng đoạn tuyến. Dự kiến dự án sẽ khởi công 4/2023. Thời gian hoàn thành đưa vào khai thác ngày 6/2025.