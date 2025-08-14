Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với 5 lãnh đạo UBKT Trung ương

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong danh sách các cá nhân thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương được lấy ý kiến đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Cơ quan UBKT Trung ương đang lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân được đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động.

Theo Cơ quan UBKT Trung ương, những cá nhân được xin ý kiến cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động, là những người "đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc" khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBKT Trung ương, có tác động tích cực và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng trên toàn quốc, đóng góp vào thành tích chung của ngành kiểm tra và góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước thời gian qua.

tienphong-148ndn.png
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV.

Trong danh sách lấy ý kiến đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, có 5 người, gồm:

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Thủ trưởng cơ quan.

Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan.

Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng cơ quan.

Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng cơ quan.

Ông Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Phó Thủ trưởng cơ quan.

Có 4 cá nhân được lấy ý kiến đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm:

Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương.

Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên UBKT Trung ương.

Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên UBKT Trung ương.

Các ý kiến đóng góp của Nhân dân được tiếp nhận trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng tin (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) gửi về Cơ quan UBKT Trung ương, số 4 Nguyễn Cảnh Chân, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Trường Phong
#Uỷ ban Kiểm tra Trung ương #Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc #xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nguyễn Duy Ngọc

Xem thêm

Cùng chuyên mục