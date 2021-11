Lầu Năm Góc tố trực thăng Iran áp sát tàu chiến Mỹ trên Vịnh Oman

Lực lượng An ninh trên không có nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, phòng ngừa xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trên chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam.

TPO - Phong trào Taliban ngày 14/11 tổ chức một cuộc diễu binh hoành tráng ở thủ đô Kabul (Afghanistan) với hàng chục xe an ninh bọc thép M117 (Mỹ) và trực thăng Mi-17 (Nga). Nhiều binh sĩ mang theo súng trường tấn công M4 do Mỹ sản xuất. Một phát ngôn viên của Taliban cho biết cuộc diễu binh liên quan đến lễ tốt nghiệp của 250 binh sĩ vừa kết thúc khóa huấn luyện.

Ngày 15/11, tại Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.