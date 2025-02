Lật thuyền đua chở 12 người trên sông Đồng Nai

TPO - Lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu 12 vận động viên gặp sự cố lật thuyền trong giải đua thuyền có truyền thống 193 năm tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Ngày 9/2, UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) đua thuyền truyền thống tỉnh Đồng Nai.

Giải năm nay thu hút sự tham dự của 8 đội thuyền với gần 100 vận động viên đến từ TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai, tranh tài ở 2 cự ly 500m và 1.000m trên sông Đồng Nai theo 2 hệ giải gồm trong tỉnh và mở rộng.

Trong quá trình thi đấu đã xảy ra sự cố: 1 thuyền đua (gồm 12 vận động viên) bất ngờ bị lật.

Ngay lập tức, các ca nô chuyên dụng của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai), Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) túc trực trên sông, đã kịp thời ứng cứu đưa 12 vận động viên (có mặc áo phao) lên bờ an toàn.

Theo ban tổ chức, hoạt động đua thuyền trên sông Đồng Nai tổ chức vào năm 1832 và được duy trì hàng năm vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đến nay đã 193 năm.

Giải đua thuyền là sự kiện văn hóa thể thao có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh môn đua thuyền truyền thống của người dân vùng sông nước Nam bộ nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.