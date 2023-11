Lật thuyền chở 8 người giữa nước lũ, mẹ tử vong, con mất tích

TPO - Sau gần 1 giờ dập lửa, đến khoảng 15h15 ngày 15/11, lực lượng cảnh sát PCCC (Công an thành phố Đà Nẵng) đã dập tắt được vụ hỏa hoạn xảy ra ở chung cư 12T5 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

TPO - Hai vợ chồng tại Thừa Thiên Huế bị mắc kẹt trong đống sạt lở đất do mưa lớn vừa được lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương ứng cứu an toàn.