Lập thân, lập nghiệp online

Nhiễu loạn cõi mạng

Người dùng mạng xã hội giao tiếp thông qua không gian ảo, bởi vậy họ dễ dàng tham gia vào nhiều vấn đề, bàn luận về nhiều người một cách tự do. Chuyên gia nghiên cứu văn hóa PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhìn nhận, có những ý kiến bàn đúng, sử dụng ngôn từ cẩn trọng nhưng chỉ chiếm số ít. Phần lớn người dùng mạng xã hội có cách bàn bạc, suy nghĩ cực đoan, nặng chê bai phê phán.

Ngày 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, nhà báo, luật sư) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Bà Hàn Ni vướng nhiều lùm xùm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã bị bắt giam) và bị bà Hằng tố giác. Dư luận biết đến cả hai người từ những vụ livestream đình đám quá đà trên mạng.PV