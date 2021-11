Lập 'đại lý sắt thép' trên mạng để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin bước đầu, tháng 10/2021, anh N.N.H (trú huyện Chư Pưh, Gia Lai) có nhu cầu tìm mua sắt, thép. Lên mạng tìm hiểu giá cả, anh H. liên hệ theo số điện thoại thì được liên kết với tài khoản zalo “Nhà Phân Phối Thép Steel”. Anh H., thấy giả rẻ nên đặt mua với đơn hàng hơn 186 triệu đồng.

Người bán yêu cầu anh H. phải cọc trước 20% giá trị đơn hàng (hơn 37 triệu đồng). Sau khi gửi tiền vào số tài khoản Vietcombank mang tên NGUYEN LE HOANG TUNG, anh H. không nhận được hàng, còn người bán tắt máy, không liên lạc được.

Sau khi nhận được tin tố giác, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng.

Hoàng khai lập và sử dụng trang Facebook giả có tên “Đại lý thép Steel” để làm đại lý buôn bán sắt, thép giá rẻ. Để câu khách, Hoàng thuê người chạy quảng cáo tiếp cận người mua. Khi khách hàng đồng ý, Hoàng yêu cầu chuyển 20% tiền đặt cọc (vào 5 thẻ ngân hàng được mua trên mạng) để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo với số tiền 170 triệu đồng của nhiều nạn nhân các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa...