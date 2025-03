Lập các tổ công tác sau khi giải thể công an cấp huyện

TPO - Sáng 3/3, Công an tỉnh Kiên Giang ra mắt Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh, trật tự tại TP Phú Quốc; Công an Bình Thuận lập 9 tổ công tác sau khi giải thể công an cấp huyện.

Tổ công tác gồm 97 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Kiên Giang. Thượng tá Mai Phương Nam - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường là Tổ trưởng.

Trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự tại TP. Phú Quốc cơ bản được giữ vững, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự đã được giải quyết. Các đối tượng phạm tội, đặc biệt là trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ, đã lần lượt bị khởi tố, bắt giữ. Tuy nhiên, một số thời điểm, tình hình an ninh trật tự trên đảo vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, TP. Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh về kinh tế và xã hội, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, việc đăng cai tổ chức Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027 sẽ đặt ra nhiều thách thức về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng đó, các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, việc làm… có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng để kích động gây rối, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương của Bộ Công an về kiện toàn bộ máy tổ chức, không duy trì Công an cấp huyện, cũng có thể tạo điều kiện để tội phạm hoạt động trở lại.

Trước những thách thức trên, Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập Tổ công tác thường trực với mục tiêu chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và đối ngoại của TP. Phú Quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định, việc thành lập Tổ công tác là một bước quan trọng để giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đại tá Hận cũng chỉ đạo, Tổ công tác thường trực cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai lực lượng, phương tiện, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có dấu hiệu dung túng, "bảo kê" cho tội phạm. Bên cạnh đó, cần đảm bảo chế độ, chính sách, động viên kịp thời để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, nâng cao quyết tâm trấn áp tội phạm.

Tổ công tác phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo lực lượng và phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các tổ công tác không làm thay công an cấp xã

Ngày 3/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định thành lập các Tổ công tác công an tỉnh ở địa bàn cấp huyện.

Theo quyết định, 9 Tổ công tác được thành lập và bố trí tương ứng với 9 cơ quan hành chính cấp huyện. Riêng địa bàn huyện Đảo Phú Quý không thành lập Tổ công tác, mà giao lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với từng chuyên đề, lĩnh vực công tác theo hệ lực lượng. Các vấn đề vượt thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo từ Giám đốc hoặc Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phụ trách địa bàn, lĩnh vực.

Mỗi Tổ công tác do một lãnh đạo cấp phòng, khối điều tra làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm quản lý chung. Số lượng, cơ cấu tổ chức của từng Tổ công tác do các đơn vị liên quan đề xuất và do Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận quyết định.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, việc kết thúc hoạt động của 10 đơn vị công an cấp huyện là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong mô hình tổ chức của lực lượng Công an nhân dân. Quá trình chuyển đổi mô hình công an 3 cấp “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, chắc chắn nhiệm vụ của lực lượng công an sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức với những nhiệm vụ mới đặt ra.

Do đó, đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và tổ trưởng các Tổ công tác phải xác định rõ vị thế, vai trò, trách nhiệm của mình là cánh tay nối dài của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận xuống đến cơ sở. Chủ động triển khai các mặt công tác để nắm chắc tình hình, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu 9 Tổ công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với công an cấp xã tổ chức triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở, không làm thay công an cấp xã mà phải giữ vai trò chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn cho công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.