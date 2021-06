Lắp buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chống nóng ở Bắc Giang

TPO - Vào 21h00 ngày 5/6, buồng lấy mẫu xét nghiệm chống nóng, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo và 01 xe đẩy khử trùng Philips UV-C Trolley đầu tiên được đặt tại Trung tâm y tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, mở ra một hướng đi mới cho công tác lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam, giúp giảm nắng nóng và nguy cơ lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế.

Sau gần một tuần bàn giao và vận hành thử nghiệm, kết quả thu nhận từ các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên cho thấy sản phẩm vận hành ổn định, phục vụ tốt cho quá trình xét nghiệm, đảm bảo mục tiêu cơ bản giúp cho các nhân viên y tế được làm việc trong môi trường mát mẻ, an toàn, thuận tiện để lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian dài với tình hình thời tiết nắng nóng, oi bức.

Sản phẩm trên là kết quả nghiên cứu, thiết kế và triển khai của các nhà khoa học trẻ thuộc nhóm dự án Nam Việt Design, PAM Air và Signify (tiền thân là Philips Lighting), dựa trên nhu cầu thực tế của các y, bác sĩ tại Bắc Giang trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và tình hình thời tiết nắng nóng, oi bức kéo dài.

Với sự đóng góp chuyên môn của nhiều y, bác sỹ - những người có chuyên môn sâu về y tế dự phòng, sản phẩm đã ra đời, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại. Buồng có lắp đặt hệ thống làm mát, giúp lấy khí tươi và lọc khí từ bên ngoài.

Các thiết bị bên trong buồng xét nghiệm được hỗ trợ công nghệ IoT (vạn vật kết nối), điều khiển và giám sát các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm, CO2, bụi mịn thông qua ứng dụng PAM Home và PAM Air, giúp giảm thiểu thời gian tiếp xúc bề mặt và quản trị vận hành thiết bị của Y Bác sĩ .

Ngoài ra, chức năng khử khuẩn bằng giải pháp Philips UVC cho phép khử trùng các bề mặt chuyên dụng, thân thiện với môi trường vì không sản sinh ozone trong hoặc sau khi sử dụng.

Bên cạnh hoạt động hướng dẫn và chuyển giao sản phẩm, đội ngũ dự án cũng phối hợp với các y, bác sĩ tại trung tâm y tế Tân Yên thực hành các hoạt động lấy mẫu thử nghiệm để ghi nhận và tiếp thu về các ưu điểm và khuyết điểm trong thực tế vận hành, sử dụng buồng lấy mẫu này.

Mục tiêu của dự án và các đơn vị tham gia là mong muốn đóng góp trí tuệ và tấm lòng Việt nhằm phục vụ cộng đồng, hỗ trợ đội ngũ Y Bác sĩ tuyến đầu chống dịch hiệu quả hơn tại Việt Nam. “Chúng tôi hi vọng chung tay góp phần giúp cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn cho các y, bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch, đóng góp cho một chế độ bình thường mới, an toàn hơn”, anh Phùng Hoài Dương, Tổng Giám đốc Signify Việt Nam chia sẻ.

Sau khi thực nghiệm thành công buồng lấy mẫu xét nghiệm thông minh tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nhóm dự án công bố và chia sẻ mẫu thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật qua website chính thức của Nam Việt Design, PAM Air và Signify, góp phần hỗ trợ các Y Bác sĩ Việt Nam đẩy lùi đại dịch.

“Với mẫu thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ tới cộng đồng, chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm, những đơn vị có khả năng triển khai trên toàn quốc có thể nghiên cứu, cải tiến và tái phân phối, nhân rộng mô hình này, hỗ trợ tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả, quyết liệt và nhanh chóng nhất”, bà Phan Thanh Hải, Giám đốc Điều hành PAM Air Solutions.

Hiện tại, Nam Việt Design đang xúc tiến các hoạt động cải tiến sản phẩm dựa trên các phản hồi để cung cấp các giải pháp mang tính thực tiễn cao hơn.