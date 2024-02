Lập 106 chốt liên ngành, chống ùn tắc, cao điểm Tết, cuối năm,ùn tắc, tắc đường

TP - Để đảm bảo trật tự giao thông (ATGT) và chống ùn tắc dịp cuối năm, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với CSGT, Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố lập 106 vị trí chốt điều tiết, hướng dẫn và xử lý các vấn đề về giao thông đi lại dịp cao điểm Tết Giáp Thìn.

Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Nhật Quang cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hạn chế ùn tắc trên địa bàn thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ tại nhiều tuyến phố, nút giao thông lớn trên địa bàn thành phố dịp cao điểm Tết.

Cụ thể, từ tháng 12/2023 đến khi có chỉ đạo mới, các đội Thanh tra giao thông (TTGT) nghiệp vụ, Đội TTGT tại địa bàn các quận, huyện chủ động phối hợp với lực lượng CSGT, Công an các quận huyện bố trí tổng 106 vị trí chốt trực trong đó có 66 vị trí phối hợp với Phòng CSGT, 40 vị trí phối hợp với Công an quận, huyện làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông, kịp thời xử lý tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường, nút giao thông lớn, đông phương tiện qua lại.

Tại các quận trung tâm, khu vực đang có nhiều tuyến đường, điểm ùn tắc thường xuyên xảy ra đều có các vị trí chốt trực của liên ngành được duy trì, gồm quận Ba Đình có 8 vị trí chốt trực, trong đó có các nút giao thông lớn: Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học - Chu Văn An, Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu, Đào Tấn - Liễu Giai; quận Hoàn Kiếm có 5 vị trí, trong đó có các nút giao: Nam cầu Chương Dương, Lý Thường Kiệt - Dã Tượng, Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng; quận Hai Bà Trưng có 5 vị trí, trong đó có: Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân, Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền, Lê Duẩn - Trần Nhân Tông, Đại Cồ Việt - Phố Huế; quận Hoàng Mai có 13 vị trí, trong đó có: Pháp Vân - Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, Nghiêm Xuân Yêm (Vành đai 3) - Nguyễn Hữu Thọ, Ngã 5 Giáp Bát - Kim Đồng; quận Cầu Giấy có 9 vị trí, trong đó có: Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám…

Cùng với đó, để kịp thời xử lý ùn tắc khi xe khách ra vào bến xe, tình trạng xe khách rùa bò, dừng đỗ đón trả khách, gây mất trật tự trên đường, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội chủ động thực hiện lập 7 chốt tuần tra tại khu vực các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố. Các bến xe bao gồm: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây. Nhiệm vụ của các chốt tuần tra là phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe; xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe dừng đỗ trên đường trái quy định; phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô.

Kiểm soát, tuần tra, xử lý vi phạm vượt 9,1%

Với kết quả công tác năm 2023, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, TTGT đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 14.879 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC 54,2 tỷ đồng, tạm giữ 161 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 1.542 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 22 xe ô tô tải, tước phù hiệu xe 773 trường hợp. Với kết quả này đã giúp TTGT hoàn thành và vượt 9,1% chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.

Cụ thể, lĩnh vực vận tải hành khách đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 5.050 trường hợp, xử phạt số tiền 10,9 tỷ đồng, tạm giữ 38 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 583 trường hợp. Trong đó xe khách tuyến cố định đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 2.022 trường hợp, số tiền xử phạt 4,7 tỷ đồng, tạm giữ 14 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 335 trường hợp. Xe khách hợp đồng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 2.274 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC 5,1 tỷ đồng, tạm giữ 21 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 231 trường hợp. Xe vận tải hàng hóa: đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 6.101 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC 32.9 tỷ đồng, tạm giữ 79 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 944 trường hợp.

Lĩnh vực kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đường thủy nội địa: Đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 89 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 630 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập Biên bản vi phạm hành chính tăng 01 vụ (tương đương 1,14%).

Lĩnh vực trật tự đô thị: Đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 3.630 trường hợp, số tiền xử phạt VPHC 9,6 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm trông giữ phương tiện, đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 32 trường hợp, phạt tiền 134 triệu đồng.

Với kế hoạch phối hợp liên ngành, TTGT đã phối hợp với các lực lượng gồm: Phòng Cảnh sát PC03, PC06, PC08- Công an thành phố, Phòng Quản lý Giá - Sở Tài chính Hà Nội, Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài và các lực lượng chức năng triển khai thực hiện 08 kế hoạch phối hợp chuyên đề nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố. Trong đó, riêng kế hoạch phối hợp liên ngành số 2688/KHLN-TTS-CSGT đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 786 trường hợp, phạt tiền 3,6 tỷ đồng, tạm giữ 17 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 143 trường hợp, tước phù hiệu xe 54 phương tiện.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, TTGT bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố, Sở GTVT Hà Nội, Thanh tra Sở chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó bố trí lực lượng phối hợp với CSGT, Công an các quận, huyện, thị xã trực phân luồng giao thông, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường vành đai, trục giao thông xuyên tâm để giảm ùn tắc giao thông và tại các bến xe để hành khách đi lại thuận tiện dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Về lâu dài, tích cực phối hợp với lực lượng CSGT, Công an các quận, huyện, thị xã điều tiết, hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc; kiểm tra, xử lý các xe khách tuyến cố định dừng, đỗ đón, trả khách ngoài khu vực bến xe; tập trung tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm. Kiểm tra, xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu thi công không tuân thủ các biện pháp đảm bảo ATGT, không thực hiện đúng quy định trong giấy phép thi công được cấp, gây cản trở, mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

