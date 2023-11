Lào Cai phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023

TP - Trong những tháng cuối năm, Lào Cai quyết tâm phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2023, các đồng chí thường trực UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận nhiều nội dung.

Theo báo cáo tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tháng 10/2023 phát triển ổn định, tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng.

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tháng 10/2023 ước đạt 3.920,5 tỷ đồng (giá SS), tăng 5,7% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng ước đạt 35.164,5 tỷ đồng, bằng 68,81% so với kế hoạch, bằng 90,6% so với cùng kì năm 2022. Các sản phẩm chính như quặng apatit, đồng, phân bón… đều có mức sản lượng sản xuất và tiêu thụ cao. Đồng thời, các đơn vị sản xuất hóa chất, phân bón đang tăng công suất từ 60-80% từ đầu năm 2023 lên 75-100%.

Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương trong tháng ước đạt 388,5 tỷ đồng, bằng 102% tháng trước. Giá trị sản xuất TTCN trong 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.673,5 tỷ đồng, bằng 82,9% kế hoạch năm.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 32.234,9 tỷ đồng, bằng 93,7% so với Kế hoạch (34.400 tỷ đồng), tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước (10T/2022: 26.253,5 tỷ đồng).

Tháng 10/2023 tổng lượng khách Du lịch đạt 422.305 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 1.279 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 19.842 tỷ đồng.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 10/2023 ước đạt 213 triệu USD giảm 5,09% so với tháng 9/2023, tăng 14,44% so với tháng 10/2022, lũy kế ước đạt 1.759,47 triệu USD (giảm 2,86% so với cùng kỳ 2022) đạt 35,19% so KH.

Tổng thu ngân sách địa phương lũy kế đến hết tháng 10/2023 ước đạt 19.899 tỷ đồng, bằng 128,2% dự toán Trung ương giao, bằng 109,7% dự toán tỉnh giao và bằng 126,4% cùng kỳ năm trước.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tính đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt 3.519 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch. (tương đương với số liệu Bộ Tài chính theo dõi).

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả cao; công tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong tháng 10 còn một số vướng mắc, khó khăn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị địa phương đã thảo luận các nội dung về lĩnh vực nông nghiệp; giải ngân vốn xây dựng cơ bản, công trình giao thông nông thôn; thu tiền sử dụng đất, thuê đất; tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án xây dựng … Đồng thời, đề xuất khó khăn vướng mắc, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu trong tháng tiếp theo.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 của tỉnh đã có sự khởi sắc so với các tháng trước và đây là tín hiệu tích cực để chúng ta vượt qua khó khăn, hướng đến những mục tiêu đặt ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nỗ lực, đoàn kết để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Tiếp tục chú trọng tăng cường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công tác xác định giá đất; đối với thu tiền sử dụng đất cần đảm bảo trình tự....Bên cạnh đó, tăng cường công tác quy hoạch xây dựng; triển khai dự án nhà ở xã hội; công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần chuẩn bị tốt các văn bản, tờ trình trình tại Kỳ họp phát sinh và Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023. Đây là căn cứ pháp lí quan trọng để UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2023 và cả năm 2024; chuẩn bị tốt các hoạt động văn hoá, du lịch, trong đó tập trung các nội dung công việc cần triển khai để thực hiện cho sự kiện Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung lần thứ 23 sắp tới; tăng cường tổ chức các hoạt động để thu hút khách du lịch đến Lào Cai, đặc biệt là Lễ hội sông Hồng năm 2024...