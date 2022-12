Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên thăm tặng quà nạn nhân tai nạn giao thông

Ngày 18/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Yên tổ chức đến thăm các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Hoạt động nằm trong chuỗi hưởng ứng trong hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022.

Đoàn đã đến thăm gia đình anh Hoàng Cao Khải ở tổ dân phố Vĩnh Ninh, phường Tích Sơn và gia đình bà Nguyễn Thị Minh Thúy, tổ dân phố Gò Dung, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Anh Hoàng Cao Khải là nạn nhân tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện cận nghèo, có con bị bệnh máu trắng, vợ anh không có việc làm ổn định. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy có chồng tử vong do tai nạn giao thông, hiện 2 con còn nhỏ, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Tại các địa điểm tới thăm, đoàn đã chia sẻ với những mất mát, khó khăn với những gia đình có thân nhân bị tai nạn giao thông, đồng thời, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống, tích cực vận động, khu dân cư chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông tuyên truyền cộng đồng. Bình An