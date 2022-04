Lãnh đạo EVN thăm và làm việc tại Công ty Than Hòn Gai

Ngày 24/4, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng lãnh đạo TKV đã thăm quan thực tế sản xuất than hầm lò và động viên công nhân lao động Công ty Than Hòn Gai – TKV. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc với TKV về đảm bảo cung cấp than cho các nhà máy điện.

Theo đó, đoàn lãnh đạo EVN có Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dương Quang Thành; Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Đình Nhân; Chủ tịch Công đoàn EVN Đỗ Đức Hùng. Về phía TKV có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn cùng lãnh đạo HĐTV, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cùng các Phó Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn của hai Tập đoàn và lãnh đạo các Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3, Công ty Nhiệt điện Thái Bình…

Lãnh đạo EVN đã trực tiếp đi lò tham quan, tìm hiểu về công nghệ sản xuất, thiết bị khai thác than hầm lò tại khu vực lò chợ mức -130 ÷ -200 so với mực nước biển. Đây là lò chợ công nghệ giá thủy lực khung xích do Phân xưởng Số 5 Thành Công quản lý và khai thác thuộc Dự án khai thác hầm lò dưới mức -75 Thành Công có công suất 1 triệu tấn than/năm của Công ty Than Hòn Gai.

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty Than Hòn Gai Bùi Khắc Thất, Công ty Than Hòn Gai có truyền thống 67 năm xây dựng và phát triển, là đơn vị vừa khai thác than hầm lò và vừa khai thác than lộ thiên, trong đó than hầm lò là chủ yếu với sản lượng khoảng 2 triệu tấn/năm. Sản lượng than của Công ty chủ yếu cung cấp cho nhiệt điện, trực tiếp là Nhiệt điện Quảng Ninh thuộc EVN. Qúy I/2022, Công ty sản xuất được trên 700.000 tấn than, đạt 34% KHN; tiêu thụ trên 780.000 tấn, đạt 37% KHN; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 15 triệu đồng/người/tháng…, Công ty cũng thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn lao động, môi trường, an ninh trật tự trong sản xuất…

Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ CNLĐ mỏ than Thành Công 500 triệu đồng nhân dịp thăm quan thực tế sản xuất than hầm lò và động viên công nhân lao động Công ty Than Hòn Gai – TKV.