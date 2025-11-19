Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu xử lý hiệu quả xe tải 'né trạm thu phí', phá đường dân sinh

TPO - Sáng 19/11 lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc với đại diện báo Tiền Phong về thực trạng xe tải "né" trạm thu phí QL5, đi vào các tuyến đường địa phương mà báo phản ánh. Qua đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã đưa ra các giải pháp và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ triển khai ngay các giải pháp để xử lý có hiệu quả tình trạng trên.

Buổi làm việc do Đại tá Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, cùng với sự có mặt của đại diện Phòng CSGT.

Đại tá Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (áo xanh) cùng đại diện lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên trong buổi trao đổi với đại diện báo Tiền Phong sáng 19/11.

Tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Trung Thành cho biết, tình trạng xe tải, xe container đi vào các tuyến đường tỉnh, đường địa phương để trốn trạm thu phí trên QL5 đoạn qua Hưng Yên là thực tế và đang được các lực lượng chức năng trong đó có CSGT thường xuyên kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, trong một vài thời điểm, đặc biệt là khi tuyến đường song hành Vành đai 4 thi công xong cơ bản, tình trạng xe tải từ QL5 đi vào các tuyến đường tỉnh, đường địa phương lại gia tăng.

“Vừa qua báo Tiền Phong có các bài phản ánh về tình trạng này Công an tỉnh xem như là “kênh” thông tin, nguồn phản ánh thực tế để các lực lượng có chức năng tiếp nhận, nắm bắt, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý” – ông Thành nói.

Theo ông Thành, cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý, những ngày qua Công an tỉnh cũng triển khai lực lượng kiểm tra, xác minh những khu vực, những tuyến đường mà xe tải, xe quá khổ vẫn từ QL5 đi vào. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh cũng Hưng Yên cũng nêu ra những khó khăn cho lực lượng chức năng, trong đó có việc hệ thống biển báo (do Sở Xây dựng cắm - PV) vẫn chưa rõ ràng, chưa theo quy chuẩn, thống nhất.

Cùng với đó, trên địa bàn vẫn có các khu công nghiệp, nhà máy nên đang có những tuyến đường tỉnh, đường xã không thể cấm tuyệt đối xe tải, xe container. Thậm chí, theo ông Thành, tối ngày 28/10/2025 vừa qua còn có xe bồn từ QL5 đi vào các tuyến đường địa phương và gặp thanh chắn chiều cao, lái xe vẫn cho xe đi qua, dẫn đến bồn xe bị ma sát với thanh chắn chiều cao gây nổ, bốc cháy.

Đưa ra giải pháp cho tình trạng trên, ông Thành cho biết, hiện công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT rà soát các tuyến đường, vị trí đang có bất cập về biển báo để Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng có sự điều chỉnh, cắm lại cho phù hợp. Cùng với đó, lên kế hoạch làm việc với các Ban Quản lý các khu công nghiệp, chính quyền các địa phương để thống kê danh sách các xe tải thường xuyên ra vào nhà máy, nhà xưởng để nhận diện, điều tiết thời gian ra vào cho hợp lý.

Lập tổ công tác liên ngành, điều chỉnh bất cập biển báo

Nêu thực tế từ công tác rà soát, kiểm tra ở hiện trường, Trung tá Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện chỉ có một số tuyến đường tỉnh, đường địa phương tại các xã Như Quỳnh, Nghĩa Trụ, Lạc Đạo… là có biển báo cấm hoặc hạn chế xe tải; thậm chí trên các tuyến đường có biển báo cũng không thống nhất, rõ ràng.

Đơn cử, trên đường Nguyễn Thiện Thuật (đường tỉnh 380), đường Nguyễn Văn Cẩn (đường tỉnh 385),… có biển báo cấm xe tải nhưng thay vì nội dung thông báo cấm theo trọng tải xe, biển báo lại đang cấm theo trọng tải trục xe. Điều này đã gây khó khăn cho việc nhận biết của lái xe, người dân và cả lực lượng chức năng.

Phòng CSGT Hưng Yên đề nghị lập tổ công tác liên ngành điều chỉnh các bất cập biển báo nằm sâu trên các tuyến đường.

Tiếp đến, vị trí các biển báo này hiện cũng không đúng quy định, theo quy chuẩn. Có biển báo không được cắm ngay đầu ở các ngã ba, ngã tư để lái xe, người dân nhận biết sớm, mà lại cắm sâu trong các tuyến đường – cách ngã ba, ngã tư từ 50 đến 70 mét. Với tuyến đường vào Trung tâm đào tạo lái xe Việt Thanh chưa có biển cấm xe tải, nên khi đường song hành Vành đai 4 hoàn thành việc thảm mặt bê tông nhựa, xe tải đã đi vào đây để tránh trạm thu phí…

Từ thực tế này, ông Phương cho biết, cùng với tăng cường xử lý ở hiện trường, Phòng CSGT đã đề xuất tổ chức tổ công tác liên ngành gồm: đại diện Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Chính quyền các địa phương và Ban Quản lý các khu công nghiệp... đi rà soát, điều chỉnh, cắm lại lại các biển báo; cùng với đó, lên phương án tổ chức lại giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đường địa phương đang có kết nối từ QL5 vào các nhà máy, khu công nghiệp.