Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần PVI

Sáng ngày 22/01/2024, Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings) vinh dự được đón tiếp ông Torsten Leue – Tổng giám đốc Tập đoàn Talanx và ông Edgar Puls – Tổng giám đốc HDI Global SE đến thăm và làm việc tại Trụ sở chính của PVI Holdings tại tòa nhà PVI.

Về phía PVI có ông Jens Holger Wolthat – Chủ tịch HĐQT PVI Holdings ông; Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/Tổng Giám đốc PVI Holdings; ông Dương Thanh Francois, Phó Chủ tịch HĐQT PVI Holdings/Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI; cùng các ông, bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Giám đốc các Ban/ Trung tâm trực thuộc PVI Holdings.

Tập đoàn Talanx, trụ sở tại Hannover là một Tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia hàng đầu của Đức, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm và quản lý tài sản. Với vị trí là tập đoàn bảo hiểm lớn thứ 3 nước Đức và là một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn ở Châu Âu tính theo thu nhập từ phí bảo hiểm, Talanx đang đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính toàn cầu.

HDI Global SE – doanh nghiệp do Tập đoàn Talanx sở hữu 100% vốn Điều lệ - một trong những nhà bảo hiểm công nghiệp hàng đầu của Đức, hiện là cổ đông chiến lược và đang nắm giữ cổ phần chi phối tại PVI với tỷ lệ 51,5%.

Công ty cổ phần PVI, sau 28 năm thành lập và phát triển, từ một công ty bảo hiểm nội ngành của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, với số vốn khiêm tốn 22 tỷ đồng, PVI đã thực hiện hàng loạt cải cách để trở thành một định chế Tài chính - Bảo hiểm chuyên nghiệp có vị thế vững mạnh trên thị trường VN và khu vực. PVI đã đạt được nhiều cột mốc có tính tiên phong của ngành với sự hỗ trợ về quản trị và quản lý rủi ro đến từ các cổ đông chiến lược là HDI Global SE, PVN và Tổ chức tài chính quốc tế IFC.

Cũng trong khuôn khổ của buổi làm việc sáng ngày 22/01/2024, Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE bày tỏ sự ghi nhận và chúc mừng cho những thành tích mà toàn hệ thống PVI đã đạt được trong năm 2023 nói riêng và trong hành trình 28 năm phát triển nói chung.

PVI đã có bước chuyển lớn từ nội tại trong ba năm qua và đưa ra kế hoạch lợi nhuận rõ ràng, tập trung vào hiệu quả hoạt động hơn là doanh thu. PVI đã tận dụng sự đồng thuận giữa các cổ đông và quản lý hiệu quả từ nước ngoài để cải thiện hiệu suất và chỉ số tài chính. Được hỗ trợ bởi HDI, PVI đã thử nghiệm mô hình phòng nghiên cứu để tận dụng sản phẩm hiệu quả nhất của Talanx trên toàn cầu. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và chính sách đãi ngộ tốt, PVI đã nâng cao hiệu suất và trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, giữ được nhịp tăng trưởng đều đặn cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.Kết thúc năm 2023, toàn hệ thống PVI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch ĐHCĐ giao với tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.083 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.253 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra là 26%, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cao hơn mức ĐHCĐ đề ra. Cùng đó các công ty con trong hệ thống giữ vững kết quả và vị thế trên thị trường, đặc biệt PVI Insurance, công ty lõi của PVI được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính AM Best (Mỹ) nâng xếp hạng năng lực tài chính từ B++ (tốt) lên hạng A – (xuất sắc) – mức tín nhiệm cao nhất mà các công ty Việt Nam đạt được từ trước đến nay, đây cũng chính là yếu tố tiên quyết để PVI phát triển thị trường quốc tế. Kết quả rõ nét nhất của xếp hạng tài chính này là doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đã tăng trưởng hơn 55% so với cùng kỳ năm 2023.