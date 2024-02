Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen lực lượng PCCC cứu nhiều người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở Hà Nội

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an có thư khen các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại số nhà 357 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, đã cứu được nhiều người dân đang mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Ngày 29/2, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả người dân sinh sống trong ngôi nhà bị cháy.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Vào hồi 2h51 ngày 24/2/2024, sau khi nhận được thông tin báo cháy tại số nhà 357 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm, các lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đến 5h30 cùng ngày dập tắt hoàn toàn đám cháy và cứu sống 4 người dân.

Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ, sự sắc bén về nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở… qua đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng. Từ sự hiệp đồng chặt chẽ và huy động tối đa lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả người dân sinh sống trong ngôi nhà bị cháy.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi biểu dương, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.