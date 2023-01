Làng nghề bánh, bún hàng trăm năm nhộn nhịp vào Tết

TPO - Làng nghề truyền thống bánh, bún An Thái (xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, Bình Định) tồn tại hàng trăm năm qua, được thế hệ trước truyền nghề lại cho thế hệ sau trong từng gia đình người dân nơi đây. Mỗi năm vào dịp Tết là thời điểm làng nghề bánh, bún An Thái tất bật, nhộp nhịp.

Ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Bình Định - cho biết, địa phương thường xuyên có thông báo, hướng dẫn đến từng hộ người dân, cơ sở sản xuất trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng tháng, địa phương cũng lập đoàn để đi kiểm tra việc chấp hành. TRƯƠNG ĐỊNH