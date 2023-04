Lan tỏa văn hóa đọc sách

Mời độc giả đóng góp bài để chuyên mục thêm sinh sắc thông qua chủ đề Sách hay thay đổi đời tôi. Bài viết không quá 1.000 chữ, gửi kèm ảnh tác giả, tác phẩm và thông tin cá nhân về địa chỉ: banvanhoatp@gmail.com. Bài được chọn đăng sẽ được trả nhuận bút theo chế độ của báo Tiền Phong.

Lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023 tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế ngày 21/4 là dịp khích lệ những người làm xuất bản, lan tỏa văn hóa đọc.

Những ngày cuối tháng 4 rộn ràng và nhộn nhịp hơn, nhiều tỉnh, thành phố hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4/2023), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4). Sáng 19/4, Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề Sách cho tôi, cho bạn.

Chuỗi hoạt động đa dạng như tọa đàm - giao lưu tác giả, tác phẩm, thi vẽ tranh, kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh, đọc sách sáng tạo, khám phá thư viện số Let’s read, phù hợp với độc giả ở nhiều lứa tuổi. Sự kiện ở Hà Nội thu hút đông đảo độc giả nhí. Tại TPHCM, Ngày Sách diễn ra từ ngày 19 đến 23/4. Cây viết lịch sử Nguyễn Đình Tư, Á hậu Quốc tế Phạm Hồng Thuý Vân… là đại sứ văn hoá đọc, đồng hành với độc giả trong chuỗi sự kiện.

Cục Xuất bản, In và Phát hành loan tin vui, số bản sách phát hành năm 2022 tăng cao, lần đầu tiên Việt Nam đạt mục tiêu 6,1 bản sách/người/năm (dù mục tiêu tới 2025). Đó là số bản sách bình quân, nhưng đây đó vẫn có con số thống kê người Việt mỗi năm đọc trung bình 0,8 cuốn/năm. Người Việt không ngại chi hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm cho vui chơi giải trí, tiền mua sách chỉ chiếm một phần rất nhỏ bé.

“Không riêng Việt Nam, ở các nước khác trên thế giới, chi phí bỏ ra mua sách luôn ít hơn với nhu cầu vui chơi giải trí. Có điều, chỉ số ở Việt Nam có tính báo động cao. Tuy nhiên văn hóa đọc của nước ta có những chuyển động tích cực, dù còn chậm. Điều này phụ thuộc vào nhận thức của người dân với việc đọc, chiến lược của nhà nước và các đơn vị liên quan tới sách, giáo dục”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ với Tiền Phong.

Nhiều hoạt động tại đường sách TP Hồ Chí Minh

Sáng 20/4, tại Đường sách TPHCM, nhà văn Mạc Can và Nguyễn Đông Thức trò chuyện với độc giả về Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện. Cuốn sách ra đời từ sự thách đố của nhà văn Nguyễn Đông Thức với nhà văn Mạc Can, để động viên ông tiếp tục sự nghiệp cầm bút, chống chọi với bệnh tật. Dù sức khoẻ giảm sút, Mạc Can viết phần Ma gánh hát chỉ trong hơn 1 tuần. Chia sẻ về điều này, tác giả cho biết môi trường mà ông sống từ nhỏ đến lớn là gánh hát. Đó là vốn sống có sẵn để đưa vào tác phẩm mới. Trước đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (103 tuổi) chia sẻ về bộ sách Gia Định - Sài Gòn - TPHCM: Dặm dài lịch sử (1698-2020) bao gồm 2 tập, là tâm huyết của ông với TPHCM.

