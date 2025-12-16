“Bắc Bling" chiếm ưu thế, Phương Mỹ Chi có nhiều ca khúc lọt BXH Làn Sóng Xanh 2025 nhất

HHTO - Giải thưởng "Làn Sóng Xanh" lần thứ 28 vừa công bố chủ đề “Con Rồng Cháu Tiên” với tinh thần đầy tự hào, để kết nối và lan tỏa bản sắc của dân tộc Việt.

Làn Sóng Xanh khởi động đợt bình chọn bằng việc công bố các bảng tổng kết thành tích của những ca khúc từng góp mặt trong Bảng Xếp Hạng (BXH) hàng tuần suốt năm qua. Năm 2025 ghi nhận tổng cộng 106 ca khúc đủ điều kiện bình chọn, được tính từ danh sách các bài hát bắt đầu xuất hiện trong BXH Làn Sóng Xanh từ ngày 13/12/2024 đến hết ngày 12/12/2025.

Khoảng cách số liệu giữa các ca khúc góp mặt trong Top 10 năm nay cho thấy sự chênh lệch rõ ràng hơn so với các năm trước. Điều này phản ánh một thị trường âm nhạc sôi động, liên tục có sản phẩm mới được phát hành, mức độ cạnh tranh cao và khả năng đào thải nhanh.

Đáng chú ý, Làn Sóng Xanh 2025 ghi nhận một cột mốc kỷ lục mà chỉ những năm đầu tiên của giải thưởng mới có, khi ca khúc Bắc Bling (Bắc Ninh) của Hòa Minzy ft. NSND Xuân Hinh, Tuấn Cry đạt thành tích 41 tuần nằm trong Top 10, trong đó có 13 tuần giữ vị trí No.1.

Một số sản phẩm đáng chú ý khác có nhiều tuần ở vị trí Top 1 có thể kể ra như: Ếch ngoài đáy giếng (Em Xinh "Say Hi") của Phương Mỹ Chi với 7 tuần Top 1; Phép màu (Nhạc phim Đàn cá gỗ) của MAYDAYs và Minh Tốc đạt 6 tuần; và chẳng phải tình đầu sao đau đến thế của MIN feat. Dangrangto & Antransax với 5 tuần.

Trong khi đó, các ca khúc có nhiều tuần nằm trong BXH nhất tiếp tục gọi tên Bắc Bling với 41 tuần ở vị trí dẫn đầu, theo sau là Phép màu (24 tuần), Ếch ngoài đáy giếng và Dancing in the dark (cùng 17 tuần) và sau cùng là Tái sinh với 15 tuần.

2025 cũng là một năm có nhiều dấu ấn với Phương Mỹ Chi khi cô là ca sĩ có nhiều bài hát góp mặt trong BXH Làn Sóng Xanh nhất, với tổng cộng 13 ca khúc, bao gồm các ca khúc trong Sing! Asia, Em Xinh "Say Hi" và một số ca khúc khác.

BXH Làn Sóng Xanh 2025 còn ghi nhận làn sóng mạnh mẽ của các ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước như Made In Vietnam, Nỗi đau giữa hòa bình, Nhà tôi có treo một lá cờ, Còn gì đẹp hơn… Đặc biệt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành bài hát có nhiều phiên bản cùng xuất hiện trong BXH nhất, với ba phiên bản đến từ Nguyễn Duyên Quỳnh, Đông Hùng - Võ Hạ Trâm và Tùng Dương.

Ở mảng chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, Em Xinh "Say Hi" có số lượng bài hát lọt BXH nhiều nhất Làn Sóng Xanh 2025 với tổng cộng 17 ca khúc: Không đau nữa rồi, Quả chín quá, Cách (yêu đúng) điệu, Bắc thang lên hỏi ông trời, Em chỉ là, Cầm kỳ thi hoạ, Run, AAA, Rơi tự do, Gã săn cá, We belong together, Not my fault, I’ll be there, Đầu mèo đuôi chuột, Cứ đổ tại cơn mưa, Ếch ngoài đáy giếng và Hề.

Làn Sóng Xanh 2025 sẽ trao 16 hạng mục giải thưởng theo truyền thống. Hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích cũng trở lại sau nhiều năm vắng bóng.