Làm thế nào gỡ nút thắt quy hoạch thị trường bất động sản ở Hải Phòng?

Sáng nay (23/4), Hội thảo “Gỡ nút thắt quy hoạch: Hải Phòng đón sóng đầu tư bất động sản” diễn ra tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng). Đây là hoạt động bên lề Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast do Tổng cục Thể dục Thể thao, UBND thành phố Hải Phòng, báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng.

Tham dự Hội thảo “Gỡ nút thắt quy hoạch: Hải Phòng đón sóng đầu tư bất động sản” có lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, UBND thành phố Hải Phòng; đại biểu Quốc hội; các sở, ngành Hải Phòng; đại diện các hiệp hội, chuyên gia; đại diện doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn lớn trên cả nước.

Hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn để trao đổi nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực, hỗ trợ quá trình tháo gỡ nút thắt về quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản Hải Phòng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết: Thời điểm này, thành phố Hải Phòng đang diễn ra Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast do Tổng cục Thể dục Thể thao, UBND thành phố Hải Phòng, báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức. Chúng tôi xác định đây là sự kiện thể thao quan trọng, nhưng không dừng lại mục tiêu chuyên môn, mà còn là cơ hội quảng bá giới thiệu tiềm năng và cơ hội phát triển của Hải Phòng về kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch. Do đó, bên cạnh giải thể thao, Ban tổ chức tổ chức hai hội thảo, trước là hội thảo Du lịch Hải Phòng - cơ hội vàng bứt phá, và hôm nay hội thảo Gỡ nút thắt quy hoạch: Hải Phòng đón sóng đầu tư bất động sản. Hội thảo hôm nay do UBND thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức.

Hải Phòng có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thành phố có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh về vị trí địa lý, phát triển hạ tầng, giao thông, truyền thống lịch sử văn hóa. Thực tiễn trong những năm qua, Hải Phòng đã phát triển rất năng động, nên tiềm năng phát triển thị trường bất động sản rất lớn; rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đã về tìm kiếm cơ hội và đầu tư. Do đó, Ban tổ chức hội thảo tập trung nội dung trao đổi vào việc nghiên cứu, soi rọi các vấn đề của thị trường bất động sản Hải Phòng, cùng những giải pháp.

"Trong thị trường bất động sản, quy hoạch rất quan trọng vì có thể mở ra những không gian phát triển của thành phố về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đặc biệt mở ra cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư thuận lợi. Quy hoạch tốt cũng giúp cơ quan quản lý Nhà nước làm tốt công tác quản lý trong lĩnh vực rất khó khăn này mà thực tế có nhiều vướng mắc. Do đó, Ban tổ chức quyết định trong hội thảo thị trường bất động sản thì tập trung gỡ nút thắt quy hoạch", nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, từ sau khi Luật Quy hoạch được thông qua và có hiệu lực từ năm 2019, vấn đề quy hoạch đã có nhiều đột phá, gỡ được nhiều nút thắt. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, vẫn còn nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, trong vấn đề quy hoạch có sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau mà có sự chồng chéo, có "vùng mờ" khiến cơ quan quản lý Nhà nước gặp khó khăn, doanh nghiệp lúng túng mà hạn chế tiềm năng, khả năng phát triển của thị trường bất động sản nói chung.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, hội thảo mong muốn tập trung vào việc phân tích nhận diện thị trường bất động sản của Hải Phòng; nhận diện những khó khăn trong quản lý, quy hoạch; quản lý đất đai và phát triển bất động sản; kiến nghị các giải pháp. Đây cũng là diễn đàn để Hải Phòng và các địa phương khác trong cả nước trao đổi kinh nghiệm để làm tốt hơn; là nơi chuyên gia góp ý kiến, tư vấn để Hải Phòng định rõ hơn sự phát triển của mình; doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn...