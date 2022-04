Làm sách giáo khoa bằng cả cái tâm với học trò

Ba năm nay, sách giáo khoa Cánh Diều đã và đang đồng hành với thầy trò trong cả nước, với chất lượng và hình thức được nhiều cơ sở giáo dục ủng hộ, đánh giá tích cực.

Hiện nay, bộ sách giáo khoa Cánh Diều các lớp 3, 7, 10 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023.

Lãnh đạo Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam cho biết: Ưu điểm lớn nhất của bộ sách giáo khoa Cánh Diều là chúng tôi luôn đề cao sức khỏe của học sinh lên trên hết. Công ty đã lựa chọn loại giấy có uy tín nhất trên thị trường hiện nay để in sách giáo khoa, mặc dù giá thành cao hơn các loại giấy khác. Đó là giấy của tập đoàn nổi tiếng APRIL với cam kết sản xuất giấy với chất lượng cao nhất, ảnh hưởng thấp nhất đến môi trường. Bột giấy không chứa clo được sử dụng từ 100% các loại cây trồng có khả năng tái tạo.

Loại giấy này chuyên phục vụ giáo dục nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Sách được in trên giấy của hãng APRIL có độ trắng tiêu chuẩn, đảm bảo không ảnh hưởng đến thị giác của học sinh, hạn chế nguy cơ cận thị của các em khi học sách giáo khoa. Nếu dùng giấy couche thoạt nhìn rất đẹp, nhưng bóng, học sinh tập trung nhìn lâu sẽ dễ bị cận thị. Bên cạnh đó, giấy couche có trọng lượng lớn hơn, nếu như so sánh cùng cuốn sách có số lượng trang giấy như nhau. Quan điểm của chúng tôi là bộ SÁCH GIÁO KHOA của các em phải nhẹ, không bị áp lực bởi trọng lượng trên vai các em học sinh. Tất cả các yếu tố trên là đảm bảo an toàn tối đa cho các em học sinh.

Hạn chế cận thị, giúp các em nhẹ nhàng khi mang sách đến trường... đó là một trong những tiêu chí chúng tôi hướng đến. Bởi vậy, chúng tôi quyết định chọn hãng giấy uy tín nhất, chất liệu giấy tốt cho thầy trò trong việc in SÁCH GIÁO KHOA, cho dù sự lựa chọn này tốn kém hơn, đắt đỏ hơn.

Bên cạnh đó, sách Cánh Diều đã được đầu tư hệ thống phần mềm bài bản và chất lượng từ hai năm nay với chi phí hơn 20 tỷ đồng. Điều này, đã giúp giáo viên và học sinh có đầy đủ tất cả các sách điện tử và học liệu điện tử được cung cấp miễn phí cho tất cả các môn học, hỗ trợ rất hiệu quả cho thầy trò trong quá trình dạy và học, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Ngoài ra, Công ty chúng tôi cam kết có chương trình hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn bằng hình thức cấp phát, giảm giá sách và các hình thức hỗ trợ khác. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm đối với xã hội của công ty.

Thông báo giá cụ thể đã gửi các Sở GD@ĐT.