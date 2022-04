Làm rõ lý do hơn 10 năm qua chưa thực hiện đấu giá tần số vô tuyến điện

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo lý do thực tế hơn 10 năm qua chưa thực hiện được việc đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Dự án được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 10, ngày 18/4.

Thông báo kết luận nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung và đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự án cũng như báo cáo thẩm tra.

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để đảm bảo dự án Luật thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là nội dung của văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về quản lý và sử dụng hợp lý, hiệu quả tần số vô tuyến điện.

“Việc sửa đổi dự án Luật phải bao quát, thể hiện tần số vô tuyến điện là tài sản công quốc gia, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh để quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế và sử dụng hiệu quả, bảo đảm lợi ích quốc gia, chủ quyền số quốc gia”, thông báo nêu rõ, đồng thời đề nghị bổ sung thêm báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về vấn đề cấp tần số phục vụ các mục đích công cộng, bảo đảm an ninh công cộng.

Cùng với đó, Uỷ ban Thường vụ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát để đảm bảo thống nhất với các luật khác như: Luật Quy hoạch, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Phí và lệ phí, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đấu giá tài sản…; không để lúng túng, vướng mắc hoặc gây ách tắc, cản trở sự phát triển khi luật đi vào cuộc sống.

Liên quan đến quy hoạch phân bổ các khối băng tần, giới hạn tổng độ rộng băng tần, Ủy ban Thường vụ lưu ý, cần có nguyên tắc, tiêu chí, để việc phân bổ khối băng tần không bị lãng phí, tránh tích tụ tần số không hợp lý. Dự án Luật phải có các quy định chặt chẽ, giải pháp đủ mạnh để quy định trách nhiệm doanh nghiệp phải triển khai đầy đủ các cam kết thiết lập mạng viễn thông; thu hồi lại các tần số không sử dụng, sử dụng không hiệu quả của doanh nghiệp.

Đấu giá băng tần phải tuân thủ Luật Đấu giá tài sản

Thông báo cũng đề cập, việc giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức, doanh nghiệp được phép sử dụng cần đảm bảo tính cạnh tranh, không cản trở việc phát triển thị trường của doanh nghiệp, quyền lợi của người dân. Phân tích thêm, đánh giá kỹ tác động của phương án đấu giá băng tần và phương án không đấu giá băng tần, nhất là mặt được và hạn chế của 2 phương án để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

Về nguyên tắc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, đấu giá băng tần phải tuân thủ Luật Đấu giá tài sản. Quy định tách bạch, rõ ràng giữa phương thức đấu giá và phương thức thi tuyển. Quy định nguyên tắc tính toán mức thu và các quy định quản lý, sử dụng đối với thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong Luật.

“Đề nghị báo cáo lý do thực tế hơn 10 năm qua chưa thực hiện được việc đấu giá, thi tuyển, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục”, thông báo nêu rõ.

Cùng với đó, Uỷ ban Thường vụ cũng đề nghị nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng về chính sách về sử dụng tần số vô tuyến điện phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo hướng cho phép kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu chính sách cấp phép sử dụng băng tần trực tiếp không qua đấu giá thi tuyển và các chính sách ưu đãi khác phù hợp với nhiệm vụ được giao cho các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.