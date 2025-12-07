Khen thưởng công an tìm nhanh ra thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Lâm Đồng

TPO - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) được thưởng 'nóng' 20 triệu đồng.

Ngày 7/12, thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, biểu dương và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân vì thành tích truy xét nhanh, tìm ra thủ phạm trong vụ Hoa hậu Mexico bị trộm túi xách.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định khen thưởng cho Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Tại đây, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt. Đặc biệt trong vụ việc liên quan đến du khách quốc tế, góp phần bảo đảm hình ảnh an toàn, thân thiện của điểm đến du lịch Đà Lạt.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định thưởng 'nóng' 20 triệu đồng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước đó, sáng 6/12, chị Leon Yuriar Angela Michelle - Miss Cosmo Mexico đã đến cơ quan công an trình báo việc bị mất một túi xách chứa nhiều tài sản giá trị khi tham gia sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng.

Hoa hậu Mexico nhận lại túi đồ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét, làm rõ đối tượng Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TP.HCM), một diễn viên tham gia sự kiện, là người lấy trộm tài sản.

Sau đó, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã thu hồi toàn bộ tài sản, bàn giao cho chị Leon Yuriar Angela Michell và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.