Lại 'hết xăng' trước ngày tăng giá

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng 10/3, nhiều người dân TPHCM đến cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Công nghệ an toàn dầu khí Việt Nam trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp để đổ xăng phải quay ra khi cửa hàng treo biển “hết xăng, còn dầu”.

“Lâu nay họ vẫn bán bình thường, không hiểu sao hôm nay lại báo hết xăng. Cả đoạn đường dài có mỗi cây xăng này, xe gần hết xăng rồi mà giờ không mua được xăng không biết chạy đoạn nữa có phải dắt bộ không đây”, chị Lê Thị Thương nói.

Tương tự, cửa hàng xăng dầu Tây Nam, số 244 Kinh Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân) cũng thông báo không còn xăng để phục vụ khách hàng. Nhân viên cửa hàng này cho biết, do những ngày qua người dân đổ xô đi mua xăng, nhiều người còn mang cả can dung tích lớn mua mang về trữ nên cửa hàng đã bán hết xăng và chưa nhập về kịp.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những cửa hàng thông báo “hết xăng” đa số nằm ở khu vực ngoại thành, những cửa hàng ở khu vực trung tâm TPHCM vẫn hoạt động bình thường, không giới hạn số lượng xăng dầu bán ra. Nhiều người dân đã mang theo các loại can nhựa có dung tích lớn để mua xăng và vẫn được nhân viên cây xăng bán đủ theo yêu cầu.

Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đã thành lập nhiều đội cơ động kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả cho thấy đa số các cửa hàng chấp hành nghiêm việc niêm yết giá, chưa phát hiện tình trạng “găm hàng” chờ tăng giá.

Người dân mang nhiều can lớn đi mua xăng vào chiều 10/3 ảnh: Ngô Bình

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương và phân công công chức giám sát chặt các cây xăng trong thành phố 24/24 giờ để kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Các tổ công tác sẽ tiếp tục giám sát hoạt động của cửa hàng kinh doanh xăng dầu, xác định hợp đồng mua bán xăng, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ; tiến độ và kết quả thực hiện hợp đồng để kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng mua bán xăng...

Chiều 10/3, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Trung, Chánh thanh tra Sở Công Thương TPHCM cho biết, ngay ngày 10/3. Sở vẫn tổ chức đoàn kiểm tra hệ thống phân phối và đang chờ kết luận.

“Liên quan đến việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong nước, Sở Công Thương TPHCM chủ động kiểm tra 18 công ty phân phối, đồng thời phối hợp với Cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra thường kỳ đối với 548 cửa hàng xăng dầu. Theo ghi nhận, chỉ một số cửa hàng xảy ra tình trạng thiếu xăng cục bộ trong ngắn hạn”, ông Trung nói.

Theo ông Trung, thời gian qua, Sở Công Thương TPHCM đã chủ động phối hợp với Cục quản lý thị trường TP để rà soát hệ thống phân phối, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện có dấu hiệu “găm hàng chờ tăng giá”, thì lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

Xử lý nghiêm cửa hàng xăng dầu găm hàng

Ngày 10/3, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý 1 doanh nghiệp xăng dầu do giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng.

Theo đó, chiều ngày 8/3, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 do ông Phạm Hoài Nam làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra Công ty TNHH MTV Đ. T. H. (Cty Đ.T.H) do bà Đ. T. T. N. là Giám đốc, tại ấp Tân Hòa C, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, bà N. trình bày: Công ty Đ. T. H vẫn hoạt động kinh doanh mua bán xăng dầu bình thường, không giảm lượng xăng dầu bán ra; Công ty đăng ký thời gian bán hàng với Sở Công Thương từ 6 giờ đến 18 giờ. Tuy nhiên, công ty hoạt động kinh doanh ngày 8/3 chỉ từ lúc 6 giờ sáng đến 17 giờ 30 phút thì đóng cửa, ngưng bán xăng dầu cho người tiêu dùng.

Theo đoàn kiểm tra, việc Công ty Đ.T. H. giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng và không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là sai.

Theo ông Hồ, các đội quản lý thị trường tổ chức giám sát 582 cơ sở bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 4 cơ sở đã ngưng hoạt động có thông báo với cơ quan chức năng. Còn các cơ sở khác vẫn hoạt động bình thường.

Cũng ông Hồ cho biết, sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp ngừng bán hàng, bán nhỏ giọt, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý,…

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 (Cục QLTT TP. Cần Thơ) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ V.K. (đại lý bán lẻ xăng dầu V.K.) ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều về hành vi “giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng”.

Cây xăng V.K. bị xử phạt 15 triệu đồng, theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh khi vào mua xăng ở cây xăng V.K. thì nhân viên chỉ bán tối đa 40.000 đồng xăng A95 cho xe máy và 200.000 đồng đối với ôtô. Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng của TP. Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với cây xăng này.

Từ ngày 24/1 đến nay, Cục QLTT TP Cần Thơ đã xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tổng số tiền phạt lên đến 32 triệu đồng về các hành vi như không ghi thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định; ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản và giảm lượng hàng bán ra