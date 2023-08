Lai Châu sôi nổi hoạt động văn hóa dịp lễ Quốc Khánh

Dịp lễ 2/9 năm nay, Lai Châu đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật hấp dẫn, mang đậm bản sắc của các dân tộc trên địa bàn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tại thành phố Lai Châu, du khách sẽ được tham gia, trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố Lai Châu diễn ra từ ngày 29/8 – 2/9/2023 với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Thi nấu thắng cố, thi giã bánh giầy, tổ chức giải chạy việt dã chinh phục đỉnh núi Lao Tỷ Phùng, tổ chức vui chơi các trò chơi dân gian, thi áo dài, trang phục dân tộc…Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chắc chắn mang đến cho du khách nhiều góc nhìn mới về Lai Châu – một thành phố trẻ đang chuyển mình, rất sôi động nhưng vẫn bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đến huyện Tam Đường, du khách được “chìm đắm" vào bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc vàng của cánh đồng ruộng bậc thang đang mùa lúa chín. Chỉ cần giơ máy lên, khách du lịch đã có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. Không những thế, khách tham quan còn được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông trong ngày hội văn hóa dân tộc Mông với chủ đề “Hội Mông trên dẻo cao” diễn ra trong 2 ngày từ 2/9 – 3/9/2023 tại xã Tả Lèng.

Chưa hết, xuôi theo Quốc lộ 32 qua huyện Tân Uyên, lữ khách được “thả mình" vào màu xanh mướt mát, bao la của đồi chè xanh Tân Uyên. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí bình yên giúp khách tham quan rũ bỏ mọi mệt mỏi của cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên lần thứ IX, năm 2023 (diễn ra từ 26/8 đến 2/9/2023) có vô số các hoạt động hấp dẫn như: Thi làm bánh Giầy; Thi ẩm thực; Thi Trình diễn trang phục dân tộc; Thi đấu các môn thể thao; Giao lưu văn nghệ; Các trò chơi dân gian và tham gia đêm hội ẩm thực tại tuyến đường hoa bản Nậm Bon, thăm quan các mô hình nhà truyền thống, trưng bày sản phẩm chè, sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tại đồi chè xã Phúc Khoa.

Về đến Than Uyên du khách được tham gia chuỗi các hoạt động trong chương trình Tết độc lập và ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII đã trở thành thương hiệu của huyện Than Uyên. Các hoạt động trong chương trình Tết Độc lập và ngày Hội của huyện Than Uyên diễn ra trong các ngày từ 31/8 đến hết ngày 03/9/2023 với rất nhiều các hoạt động đặc sắc, trong đó phải kể đến màn múa xòe “Lung linh sắc màu Tây Bắc” với sự tham gia của 2000 người và giải đua mô tô địa hình “Than Uyen Enduro Challenge Cup 2023”.

Cũng trong dịp lễ Quốc khánh, các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Mường Tè và các điểm du lịch của tỉnh Lai Châu cũng đồng loạt diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách…

Nếu vẫn chưa lựa chọn được điểm đến cho kỳ nghỉ lễ 2/9 thì Lai Châu chắc chắn là điểm đến không thể bỏ lỡ. Không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vỹ, Lai Châu còn là mảnh đất giàu văn hoá truyền thống với những phong tục tập quán đặc trưng. Vì vậy, hãy đến Lai Châu để có những trải nghiệm không thể quên với mảnh đất xinh đẹp này.