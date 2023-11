La Queenara Hội An trên đà về đích

La Queenara Hội An đang “nước rút” hoàn thiện đảm bảo tiến độ để bàn giao sớm cho khách hàng dịp cuối năm 2023 sẵn sàng “đón sóng” khai thác dòng khách khổng lồ tại tâm điểm du lịch miền Trung.

Shoptel đa nhiệm, trải nghiệm đa tiện ích trong tầm tay

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm giữa Đà Nẵng và Hội An, thừa hưởng đòn bẩy hạ tầng mạnh mẽ tại khu vực sông Cổ Cò và biển An Bàng, dự án La Queenara Hội An đang “nước rút” hoàn thiện hạ tầng, tiện ích, cảnh quan song song với đảm bảo tiến độ bàn giao, sẵn sàng để hoàn thiện dịp cuối năm và đưa vào vận hành, khai thác đón sóng du lịch năm 2024.

Tính tới hiện tại, hệ thống sân thể thao (2 sân tennis và 4 sân Pickleball) đã hoàn thiện, và chủ đầu tư đang trong những khâu cuối cùng hoàn tất công viên trung tâm và nhiều tiện ích khác.

Tiến độ thi công vượt trội cùng với chất lượng công trình còn được khẳng định ở việc hoàn thiện hệ thống giao thông nội khu và cảnh quan đảm bảo mật độ xây dựng dưới 30%. Các shoptel đều sở hữu 2 mặt tiền thoáng rộng, xứng danh “ngôi nhà đa nhiệm” có thể sử dụng làm nơi an cư, nghỉ dưỡng cũng như khai thác kinh doanh trong cùng 1 thời điểm.

Hoàn thiện sớm, hưởng lợi “tức thì”

Trải rộng trên quy mô 200ha từ sông Cổ Cò đến bãi biển An Bàng, La Queenara Hội An hội tụ đủ bộ 3 giá trị “trước biển, sau sông, giữa lòng di sản”. Đây chính là “vùng trũng” hút lượng lớn khách du lịch đến với nơi đây bởi chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 25 phút, cách Thánh địa Mỹ Sơn 30 phút. Dự án còn đặc biệt gần các điểm đến du lịch nổi tiếng như Cù Lao Chàm, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Cẩm Thanh… trong vòng 5-10 phút chạy xe.

Xét toàn cảnh bức tranh du lịch Đà Nẵng – Hội An, La Queenara Hội An còn được thừa hưởng đòn bẩy hạ tầng khi Cầu Nguyễn Duy Hiệu – cây cầu đẹp nối hai bờ sông Cổ Cò được thông xe trong quý II vừa qua, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến phố cổ Hội An xuống dưới 5 phút.

Thực tế gần đây, nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn những sản phẩm hiện hữu, có giá trị sử dụng và khai thác ngay để đem lại dòng lợi nhuận ổn định. Những căn shoptel hoàn thiện sớm tại La Queenara Hội An lại càng gia tăng giá trị khi chủ sở hữu có thể sử dụng ngay căn nhà để ở, cho thuê hoặc kinh doanh, mặt khác là sản phẩm truyền đời mang giá trị sinh lời về lâu dài.

Thêm vào đó, chủ đầu tư còn đưa ra nhiều ưu đãi dành cho 50 khách hàng đầu tiên nhận bàn giao dự án. Chính sách “Welcome Home” gồm cặp vé máy bay khứ hồi, xe đón tiễn sân bay, 1 đêm nghỉ dưỡng tại khách sạn 4 sao của Tập đoàn, tham dự sự kiện bàn giao nhà và đêm tiệc vinh danh chủ nhân. Khách hàng còn được tặng 1 chỉ vàng SJC mừng “tân gia” ngay sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao nhà.