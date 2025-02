Kỹ sư điện tự động hóa và cặp song sinh ở Hà Nam tình nguyện nhập ngũ CAND

TPO - Kỹ sư điện tự động hóa cùng hai anh em sinh đôi là Đào Quang Trung và Đào Đức Kiên ở Hà Nam đã gác lại công việc có mức thu nhập tốt và dự định cá nhân để viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Bùi Ngọc Hải, 24 tuổi, sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm công nhân khu công nghiệp và là một trong hai anh em trai. Ngay từ khi còn nhỏ, Hải đã nuôi ước mơ trở thành cảnh sát hình sự. Tuy nhiên, khi thi đại học, Hải không tự tin vào khả năng của mình và sợ rằng sẽ không thể đỗ vào các trường công an. Vì vậy, anh đã quyết định theo học tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, tốt nghiệp loại giỏi và trở thành kỹ sư điện tự động hóa.

Sau khi ra trường, Hải được nhận vào làm việc tại một nhà máy sản xuất xi măng, với mức lương ổn định 12 triệu đồng mỗi tháng.

Mặc dù có một công việc tốt và mức thu nhập đáng mơ ước, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về ngành công an. Khi hay tin Công an tỉnh Hà Nam tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ, Hải đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Hải chia sẻ: "Gia đình tôi không ai làm trong ngành công an, nhưng em luôn mong muốn được trở thành chiến sĩ công an. Môi trường công an là nơi em có thể rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật, sức khỏe và trưởng thành hơn. Với em, được phục vụ đất nước trong ngành công an là niềm tự hào và vinh dự lớn".

Cùng chung chí hướng với Hải trong quyết định này là hai anh em sinh đôi Đào Quang Trung và Đào Đức Kiên. Cả hai em cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, với ước mơ chung là trở thành chiến sĩ công an chuyên nghiệp, góp sức bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đất nước.

Với Trung và Kiên, tham gia nghĩa vụ công an không chỉ là cơ hội để rèn luyện thể chất và kỷ luật, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Dù phải tạm gác lại những dự định cá nhân, cả hai đều quyết tâm phấn đấu trở thành những chiến sĩ công an có ích cho xã hội.

Quyết định tình nguyện nhập ngũ của Hải, Trung, Kiên thể hiện tình yêu nước của thế hệ trẻ, là minh chứng cho việc sẵn sàng gác lại lợi ích cá nhân để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước.