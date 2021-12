Kỷ luật một cán bộ CSGT 'cắm' thẻ Đảng, giấy tuần tra để vay mượn tiền

TPO - Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) xác định, việc ông Cường tố cáo cán bộ Quảng vay mượn tiền quá hạn không trả là đúng. Công an huyện Lắk đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh giải quyết, xử lý ông Quảng và đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngày 14/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Văn Quảng, cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Lắk vì liên quan đến đơn tố cáo của người dân. Theo kết quả xác minh, Công an huyện Lắk đã nhận đơn của ông Lê Văn Cường (trú tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) tố cáo ông Quảng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 320 triệu đồng. Ông Cường trình bày trong đơn tố cáo, ông Quảng đã nhiều lần mượn ông với tổng số tiền 320 triệu đồng. Ông Quảng còn 'cắm' thẻ Đảng viên và một giấy tuần tra cho ông Cường. Do không chịu trả nợ, nên ông Cường đã làm đơn khiếu nại đến Công an huyện Lắk để yêu cầu giải quyết. Công an huyện Lắk xác định, việc ông Cường tố cáo cán bộ Quảng vay mượn tiền quá hạn không trả là đúng. Trên cơ sở xác minh này, Công an huyện Lắk đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Đắk Lắk giải quyết, xử lý ông Quảng và đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Cũng theo Công an huyện Lắk, việc vay mượn tiền của cán bộ, chiến sĩ với cơ quan tổ chức bên ngoài là việc cá nhân; khi phát sinh tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. VŨ LONG