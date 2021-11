Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế

TPO - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết bị cách chức do bị kỷ luật 2 lần trong một năm.

TP - Qua khảo sát, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, hiện mỗi ngày Hà Nội có khoảng 33 nghìn lượt ô tô đi qua Vành đai 3 để vào nội đô, mỗi năm hơn 11 triệu lượt. Do vậy, khi thành phố thực hiện đề án thu phí vào khu vực này cần được nghiên cứu kỹ; tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến người dân.

TPO - Ngày 4/11, UBND xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, địa phương vừa ghi nhận 5 người trong một gia đình thuộc diện nghi dương tính SARS-CoV-2. Xã An Đồng đã yêu cầu trường tiểu học cho học sinh lớp 4A5 và lớp 2A6 tạm thời nghỉ học.