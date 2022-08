Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang

TPO - Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang bị kỷ luật cảnh cáo liên quan đến những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm...

Chiều 10/8, ông Phạm Hoàng Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang, công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Phúc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang vì những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống dịch, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19.

Kết luận của UBKT Tỉnh uỷ cho rằng, với trách nhiệm là người đứng đầu Sở Y tế nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ông Phúc chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát dẫn đến bản thân và một số cán bộ, đảng viên trong đảng bộ còn có khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cá nhân ông Hà Văn Phúc ký ban hành một số văn bản không đúng thẩm quyền và chưa đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ định thầu mua hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm không đúng quy định của Luật Đấu thầu; không tận dụng nguồn lực tài trợ, viện trợ để thực hiện công tác phòng, chống dịch là không tiết kiệm, gây lãng phí, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang, những vi phạm của ông Hà Văn Phúc gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Sở Y tế và cá nhân ông Phúc.

Trước đó, tháng 5/2022, Thanh tra tỉnh Kiên Giang công bố quyết định thanh tra về việc xã hội hoá, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc; sinh phẩm kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Theo kết luận Thanh tra, có 2 đơn vị mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á gồm: Sở Y tế và CDC tỉnh. Trong đó, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang thực hiện 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, trong đó có một gói thầu trị giá hơn 55,6 tỷ đồng và một gói thầu trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Riêng CDC tỉnh Kiên Giang thực hiện 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng giá trị hơn 786 triệu đồng.

“Các gói thầu do Công ty Việt Á trúng thầu vi phạm quy định trong đấu thầu do các đơn vị báo giá đều là công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành, không đảm bảo khách quan về giá. Việc lấy các bảng báo giá để xây dựng dự toán gói thầu không do Sở Y tế và CDC thực hiện mà sử dụng của Công ty Việt Á cung cấp”, kết luận thanh tra nêu rõ.