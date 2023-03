Kon Tum mục tiêu có 10 nghìn ha sâm Ngọc Linh

TPO - Đến năm 2030 Kon Tum sẽ có 25 nghìn ha các loài cây dược liệu, trong đó, có 10 nghìn ha sâm Ngọc Linh.

Ngày 25/3, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu đề án đến năm 2030 Kon Tum sẽ có 25 nghìn ha các loài cây dược liệu, trong đó, có 10 nghìn ha sâm Ngọc Linh (khoảng 100 triệu cây). Đề án cũng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về dược liệu, sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn dược liệu tự nhiên hiện có. Đặc biệt, đề án nhằm phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025; phát triển sản phẩm đặc hữu sâm Ngọc Linh Kon Tum gắn với đẩy mạnh quảng bá và nâng tầm vị thế thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 tại thị trường trong nước và quốc tế.

Đến nay, Kon Tum đã có khoảng 1.749 ha sâm Ngọc Linh, trong đó, trồng mới 508 ha, chủ yếu của Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô; diện tích dược liệu khác xấp xỉ 5.120 ha, đạt 109,8% kế hoạch (trong đó trồng mới gần 2.500 ha, đạt 122,8% kế hoạch).

Ông Trần Hoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum chia sẻ: Những năm 1990, sâm Ngọc Linh đang bên bờ tuyệt chủng. Bởi vậy, cứ nghe ở đâu bà con đi rừng kiếm được sâm, ông cùng mọi người lại tới mua mang về ươm trồng trên đỉnh núi Ngọc Linh, cây phát triển rồi lấy hạt nhân giống tiếp. Công ty đang cùng người dân bảo vệ rừng, đồng thời cung cấp giống cho bà con để phát triển nguồn sâm. Mảnh đất Tu Mơ Rông nói riêng đã có rất nhiều tỷ phú nhờ sâm Ngọc Linh. Ngoài giúp người dân thoát nghèo, công ty luôn hướng mục tiêu vươn ra thế giới.

Đến nay đã có 65 showroom bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum K5.

Ông Nguyễn An - Giám đốc Thương mại Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 cho biết, với nhiều kế hoạch mới trong tương lai, Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 mong muốn mở rộng thêm các cửa hàng ở các tỉnh thành khác. “Tỷ lệ thuận với số lượng cửa hàng chính là các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh cũng đã được đa dạng. Có thể kể đến như: Tổ yến sâm Ngọc Linh, nước tăng lực sâm Ngọc Linh Night Wolf, Dịch chiết Sâm Ngọc Linh, Sâm Ngọc Linh Mật Ong, Quốc tửu K5, nước tăng lực sâm Ngọc Linh K5... Các chế phẩm đều được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn quốc tế ISO và HACCP. Các sản phẩm giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường đề kháng và cải thiện sức khỏe cho người bệnh”, ông An khẳng định.

Tu Mơ Rông là địa phương có nhiều diện tích trồng sâm Ngọc Linh nhất của tỉnh Kon Tum.

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao như sâm Ngọc Linh hay các loại dược liệu. Cũng nhờ vào dược liệu, giai đoạn 2020-2022, toàn huyện có 1.947 hộ thoát nghèo; trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ cây sâm Ngọc Linh.