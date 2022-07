Kinh nghiệm mua bếp từ đôi Đức chuẩn nhất

Thị trường bếp từ hiện nay rất sôi động với nhiều thương hiệu đến từ các quốc gia khác nhau. Trong đó bếp từ đôi Đức với xuất xứ từ đất nước nổi tiếng hàng đầu về công nghệ luôn chiếm ưu thế.

Để nói riêng về bếp từ đôi Đức thì đây cũng là một khái niệm rất “phong phú” với đa dạng chủng loại, model, công suất,…do vậy để người tiêu dùng có thể lựa chọn được một chiếc bếp phù hợp với không gian, nhu cầu sử dụng của gia đình là điều không hề dễ dàng. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm nho nhỏ nhằm giúp bạn có thêm thông tin để đưa ra quyết định chọn mua bếp từ đôi Đức chuẩn nhất.

Thiết kế kiểu dáng bếp từ đôi Đức:

Cùng một kiểu thiết kế gồm hai vùng nấu riêng biệt giúp người nội trợ có thể chế biến 2 món ăn trong cùng một lúc, rất nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhưng bếp từ đôi Đức lại chia ra thành bếp từ đôi âm và bếp từ đôi dương.

Trong khi bếp từ đôi âm được lắp đặt trong khung bếp, chỉ để lộ bề mặt đun nấu lên trên thì bếp từ đôi dương có phần bụng nổi hoàn toàn trên bàn đá. Với sự khác biệt này thì về tính thẩm mỹ, bếp từ âm sẽ được đánh giá cao hơn nhiều so với bếp từ dương nhưng sẽ mất công khoét đá lắp đặt, đồng thời cùng không thể chủ động di chuyển linh hoạt như bếp từ dương. Vì vậy, nếu bạn có gian bếp rộng rãi và quan tâm đến sự đẹp mắt, sang trọng, gọn gàng thì bếp từ đôi âm sẽ là lựa chọn hoàn hảo, còn với không gian bếp nhỏ và muốn linh động di chuyển thì bếp từ dương đôi sẽ phù hợp hơn.

Công suất hoạt động của bếp từ đôi Đức:

Công suất là thông số quyết định đến khả năng nấu ăn nhanh của bếp từ và công suất cao cũng đồng nghĩa với việc bếp từ sẽ tiêu thụ lượng điện năng lớn, do vậy việc lựa chọn công suất hoạt động của bếp từ đôi Đức cần phù hợp để đảm bảo hiệu quả nấu ăn mà không gây lãng phí và an toàn cho người dùng.

Đối với dòng bếp từ đôi Đức nhập khẩu sẽ có mức công suất dao động từ 4000 đến 7200W cho 2 vùng nấu và công suất này có thể gia tăng với tính năng Booster ưu việt. Để mua bếp từ đôi Đức với mức công suất phù hợp, bạn nên căn cứ vào mức độ nấu ăn thường xuyên cũng như quy mô gia đình. Nếu chỉ sử dụng cho nhu cầu nấu ăn gia đình từ 2-6 người thì bếp từ có tổng công suất 4000-6000W được xem là hợp lí. Các dòng bếp có công suất cao hơn sẽ phù hợp cho gia đình đông thành viên hoặc các nhà hàng, quán ăn...

Các tính năng đi kèm của bếp từ đôi Đức

Bếp từ đôi Đức là dòng sản phẩm tầm trung và cao cấp được các nhà sản xuất tích hợp thêm nhiều tính năng tiện ích, có thể kế đến: khóa an toàn, hẹn giờ nấu, tự ngắt khi quá nhiệt, chống trào, tự nhận diện nồi nấu, rã đông, hâm nóng...và thông thường bếp sở hữu càng nhiều tính năng thì mức giá sẽ càng cao. Do đó, khi lựa chọn mua bếp từ đôi Đức bạn nên chú ý đến những tính năng cần thiết như: inverter tiết kiệm điện, khóa an toàn trẻ em, tự tắt khi thức ăn bị tràn,...để vừa có được sản phẩm tiện ích, an toàn vừa tiết kiệm chi phí đầu tư.

Thương hiệu bếp từ đôi Đức chính hãng

Tại Việt Nam hiện nay, nói riêng về bếp từ đôi Đức cũng có thể kể ra rất nhiều thương hiệu và để chọn được sản phẩm chất lượng chính hãng, bạn nên tham khảo những thương hiệu uy tín, nổi tiếng như: bếp từ Kaff, bếp từ Bosch, bếp từ Chefs, Bếp từ Kocher...Những thương hiệu này đã có quá trình hình thành và phát triển lâu đời, trải qua quá trình cạnh tranh khắc nghiệt vẫn khẳng định được vị thế tại thị trường thì đó chính là lời cam kết tốt nhất về chất lượng sản phẩm.

