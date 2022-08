Kinh hãi 3 ngôi nhà lăn tùm xuống sông trong đêm

TPO - Các ngôi nhà nằm sát bờ sông Thương đoạn qua thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, gặp sự cố vào đêm 20/8 và 3 căn nhà nghiêng đổ xuống sông khiến nhiều người tháo chạy ra ngoài.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó có huyện Hữu Lũng mưa to, kéo dài dẫn đến các hiện tượng sạt lở đất. Vào khoảng 21h30 ngày 20/8, tại khu vực cầu Mẹt thuộc khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng trong lúc mưa có tiếng sạt lở đất ven sông Thương, sau đó một số nhà rung lắc. Thấy vậy, người dân sống trong nhà và xung quanh chạy thoát thân ra ngoài, may mắn không có thiệt hại về người.

Vài phút sau, lần lượt một ngôi nhà 2 tầng, một tum bị sụt xuống sông Thương và 2 ngôi nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn.

Trong đêm 20/8, lực lượng công an, quân sự và chính quyền và nhân dân đã đến hỗ trợ, di chuyển đồ đạc, tài sản của 3 hộ gia đình gặp nạn đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước trong ngày 20/8, tập trung ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đáng lưu ý, hai khu vực trên tiếp tục mưa kéo dài từ chiều tối 20/8 đến hết ngày 21/8 với lượng 30-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong sáng 21/8 tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn mưa to, gió lớn tái diễn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp ở các huyện trong tỉnh như: Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Lãng…