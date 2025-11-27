Kim Yoo Jung - Hwang In Yeop được "đẩy thuyền" từ 3 năm trước Dear X

HHTO - "Phản ứng hóa học" giữa Kim Yoo Jung và Hwang In Yeop đã bùng nổ từ 3 năm trước - thời điểm một chương trình thực tế mà cả hai tham gia phát sóng.

Đó là Youth MT - chương trình giải trí ghi lại chuyến dã ngoại, vui chơi của dàn diễn viên từ 3 bộ phim Mây Họa Ánh Trăng (Love in the Moonlight), Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class) và Thanh Âm Của Phép Thuật (The Sound of Magic). Show lên sóng vào năm 2022.

Thời điểm này, khán giả đã bắt đầu "đẩy thuyền" cho Hwang In Yeop và Kim Yoo Jung vì những lần chung đội hay ngồi cạnh nhau "búng ra chemistry". Khoảnh khắc viral nhất đưa "con thuyền" này ra khơi là khi Yoo Jung mở chai bia mà không lường trước bọt tràn ra rất nhiều, In Yeop lập tức với tay để cầm chai đặt ra chỗ khác giúp cô khi mọi người đang ngạc nhiên và chưa kịp phản ứng.

Đâu phải đến bây giờ, "thuyền" In Yeop - Yoo Jung đã ra khơi từ 3 năm trước. - Video: TikTok @priceonni

Khi chơi trò từ/ hành động cấm, Yoo Jung ở vị trí người trả lời. Hwang In Yeop đã hỏi cô: "Em nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác trong một tác phẩm nào đó?", cô đáp: "Nếu có cơ hội thì sẽ rất tuyệt nếu chúng ta làm việc cùng nhau ạ". Dù In Yeop bị đẩy văng xuống nước vì câu trả lời này nhưng đây vẫn là khoảnh khắc rung động với người hâm mộ.

Sau 3 năm, khán giả đã chờ được ngày hai diễn viên chính thức hợp tác với Dear X. Trùng hợp là, cả Youth MT và Dear X đều do ê-kíp TVING tham gia sản xuất, phát sóng. Dù chuyện tình kết thúc chóng vánh, bi thảm nhưng người xem vẫn quắn quéo vì những khoảnh khắc "tình bể bình" của Yoo Jung và In Yeop trong 1 năm hẹn hò của Baek Ah Jin - Heo In Kang.

Video: @hyunwookyeo

Không ít khán giả đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết thúc bi kịch của Heo In Kang nhưng vẫn không khỏi ám ảnh về sự ra đi của anh. Dân mạng bày tỏ hy vọng Hwang In Yeop và Kim Yoo Jung có thể viết nên một chuyện tình khác có kết thúc hạnh phúc hơn ở một tác phẩm khác. Thể loại được đề xuất nhiều nhất là melodrama hoặc rom-com. Nếu tiếp tục là dòng phim thriller (giật gân) như Dear X, fan "ôm tim" sợ "chịu không nổi".