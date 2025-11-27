Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Kim Yoo Jung - Hwang In Yeop được "đẩy thuyền" từ 3 năm trước Dear X

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Phản ứng hóa học" giữa Kim Yoo Jung và Hwang In Yeop đã bùng nổ từ 3 năm trước - thời điểm một chương trình thực tế mà cả hai tham gia phát sóng.

Đó là Youth MT - chương trình giải trí ghi lại chuyến dã ngoại, vui chơi của dàn diễn viên từ 3 bộ phim Mây Họa Ánh Trăng (Love in the Moonlight), Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class) Thanh Âm Của Phép Thuật (The Sound of Magic). Show lên sóng vào năm 2022.

screenshot-840.png

Thời điểm này, khán giả đã bắt đầu "đẩy thuyền" cho Hwang In YeopKim Yoo Jung vì những lần chung đội hay ngồi cạnh nhau "búng ra chemistry". Khoảnh khắc viral nhất đưa "con thuyền" này ra khơi là khi Yoo Jung mở chai bia mà không lường trước bọt tràn ra rất nhiều, In Yeop lập tức với tay để cầm chai đặt ra chỗ khác giúp cô khi mọi người đang ngạc nhiên và chưa kịp phản ứng.

Đâu phải đến bây giờ, "thuyền" In Yeop - Yoo Jung đã ra khơi từ 3 năm trước. - Video: TikTok @priceonni
kim-yoo-jung-young-actors-retreat.png
hwang-in-yeop-young-actors-retreat.png

Khi chơi trò từ/ hành động cấm, Yoo Jung ở vị trí người trả lời. Hwang In Yeop đã hỏi cô: "Em nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác trong một tác phẩm nào đó?", cô đáp: "Nếu có cơ hội thì sẽ rất tuyệt nếu chúng ta làm việc cùng nhau ạ". Dù In Yeop bị đẩy văng xuống nước vì câu trả lời này nhưng đây vẫn là khoảnh khắc rung động với người hâm mộ.

Sau 3 năm, khán giả đã chờ được ngày hai diễn viên chính thức hợp tác với Dear X. Trùng hợp là, cả Youth MTDear X đều do ê-kíp TVING tham gia sản xuất, phát sóng. Dù chuyện tình kết thúc chóng vánh, bi thảm nhưng người xem vẫn quắn quéo vì những khoảnh khắc "tình bể bình" của Yoo Jung và In Yeop trong 1 năm hẹn hò của Baek Ah Jin - Heo In Kang.

Video: @hyunwookyeo
dear-x-hwang-in-yeop-yoo-jung.jpg
dear-x-yoojung-in-yeop.jpg

Không ít khán giả đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết thúc bi kịch của Heo In Kang nhưng vẫn không khỏi ám ảnh về sự ra đi của anh. Dân mạng bày tỏ hy vọng Hwang In Yeop và Kim Yoo Jung có thể viết nên một chuyện tình khác có kết thúc hạnh phúc hơn ở một tác phẩm khác. Thể loại được đề xuất nhiều nhất là melodrama hoặc rom-com. Nếu tiếp tục là dòng phim thriller (giật gân) như Dear X, fan "ôm tim" sợ "chịu không nổi".

cover-1469.jpg
Sam
#Kim Yoo Jung #Hwang In Yeop #Youth MT #Dear X #Baek Ah Jin #Heo In Kang #Kim Yoo Jung Hwang In Yeop chemistry

Xem thêm

Cùng chuyên mục