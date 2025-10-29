Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Kim Ji Won được biên kịch bom tấn "Tempest, Decision to Leave" mời đóng vai thám tử

Sam

HHTO - Sau Thang Duy và Jun Ji Hyun, Kim Ji Won có đồng ý trở thành "nàng thơ" tiếp theo của biên kịch Chung Seo Kyung?

Ngày 29/10, tờ Sports Chosun đưa tin, biên kịch nổi tiếng Chung Seo Kyung đã gửi bản thảo đầu tiên của kịch bản phim truyền hình mới cho Kim Ji Won. Tên tạm thời là Thám tử Park Mi Ok - một tác phẩm được dựa trên câu chuyện có thật về nữ thám tử đầu tiên của Hàn Quốc, đánh dấu màn tái hợp của cô và đạo diễn Kim Hee Won. Bộ đôi này là quái kiệt đứng sau bom tấn Tempest (Bão Tố).

tempest-1.jpg
"Tempest" do Jun Ji Hyun và Kang Dong Won đóng chính, gây sốt châu Á.

Kim Ji Won được mời vào vai chính. Phản hồi truyền thông, HighZium Studio - công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết: "Đây là một trong những dự án mà cô ấy nhận được lời mời và hiện đang xem xét".

Chung Seo Kyung được biết đến với vai trò biên kịch/ đồng biên kịch của hàng loạt tác phẩm đình đám trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ gồm: Người Hầu Gái (The Handmaiden), Quyết Tâm Chia Tay (Decision to Leave), Mother, Tempest... Thám tử Park Mi Ok sẽ là một dự án đáng ngóng đợi nếu có thêm cái gật đầu của Kim Ji Won.

Thám tử Park Mi Ok được dựa trên nhân vật xã hội có thật là một yếu tố hấp dẫn. Tuy nhiên, đây cũng là một chủ đề yêu cầu phía nữ diễn viên phải cân nhắc thật kỹ vì sơ sảy một chút sẽ dễ gây tranh cãi và ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Soi chiếu từ Tempest, tác phẩm này thành công vang dội nhưng lại bị tẩy chay tại Trung Quốc vì những câu thoại và tình tiết nhạy cảm.

jiwon.jpg
Kim Ji Won được nhắm cho vai chính Park Mi Ok khi kịch bản mới ở bước đầu phát triển.

Hiện tại, nữ diễn viên đang chuẩn bị ghi hình cho bộ phim Doctor X: Age of the White Mafia (tên tạm thời). Tác phẩm lấy đề tài mặt tối của y khoa, kể về Gye Soo Jung (Ji Won thủ vai) - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài bị trục xuất vì quá khứ "vấy bẩn". Cô dũng cảm đối đầu với thế giới ngầm thối nát bằng kỹ năng phi thường của mình. Phim được dự kiến phát sóng trên đài SBS vào quý II năm sau. Sau thành công toàn cầu của Nữ Hoàng Nước Mắt (Queen of Tears), fan đang trong cơn "khát phim" khi phải chờ tới hơn 1 năm mới được thấy ji Won trở lại màn ảnh.

cover-2.jpg
Sam
#Kim Ji Won #Thám tử Park Mi Ok #biên kịch Chung Seo Kyung #Tempest #Kim Ji Won trở lại #phim Kim Ji Won #Nữ hoàng nước mắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục