Kim Ji Won được biên kịch bom tấn "Tempest, Decision to Leave" mời đóng vai thám tử

Ngày 29/10, tờ Sports Chosun đưa tin, biên kịch nổi tiếng Chung Seo Kyung đã gửi bản thảo đầu tiên của kịch bản phim truyền hình mới cho Kim Ji Won. Tên tạm thời là Thám tử Park Mi Ok - một tác phẩm được dựa trên câu chuyện có thật về nữ thám tử đầu tiên của Hàn Quốc, đánh dấu màn tái hợp của cô và đạo diễn Kim Hee Won. Bộ đôi này là quái kiệt đứng sau bom tấn Tempest (Bão Tố).

"Tempest" do Jun Ji Hyun và Kang Dong Won đóng chính, gây sốt châu Á.

Kim Ji Won được mời vào vai chính. Phản hồi truyền thông, HighZium Studio - công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết: "Đây là một trong những dự án mà cô ấy nhận được lời mời và hiện đang xem xét".

Chung Seo Kyung được biết đến với vai trò biên kịch/ đồng biên kịch của hàng loạt tác phẩm đình đám trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ gồm: Người Hầu Gái (The Handmaiden), Quyết Tâm Chia Tay (Decision to Leave), Mother, Tempest... Thám tử Park Mi Ok sẽ là một dự án đáng ngóng đợi nếu có thêm cái gật đầu của Kim Ji Won.

Thám tử Park Mi Ok được dựa trên nhân vật xã hội có thật là một yếu tố hấp dẫn. Tuy nhiên, đây cũng là một chủ đề yêu cầu phía nữ diễn viên phải cân nhắc thật kỹ vì sơ sảy một chút sẽ dễ gây tranh cãi và ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Soi chiếu từ Tempest, tác phẩm này thành công vang dội nhưng lại bị tẩy chay tại Trung Quốc vì những câu thoại và tình tiết nhạy cảm.

Kim Ji Won được nhắm cho vai chính Park Mi Ok khi kịch bản mới ở bước đầu phát triển.

Hiện tại, nữ diễn viên đang chuẩn bị ghi hình cho bộ phim Doctor X: Age of the White Mafia (tên tạm thời). Tác phẩm lấy đề tài mặt tối của y khoa, kể về Gye Soo Jung (Ji Won thủ vai) - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài bị trục xuất vì quá khứ "vấy bẩn". Cô dũng cảm đối đầu với thế giới ngầm thối nát bằng kỹ năng phi thường của mình. Phim được dự kiến phát sóng trên đài SBS vào quý II năm sau. Sau thành công toàn cầu của Nữ Hoàng Nước Mắt (Queen of Tears), fan đang trong cơn "khát phim" khi phải chờ tới hơn 1 năm mới được thấy ji Won trở lại màn ảnh.