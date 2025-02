Kiến tạo sức mạnh nội sinh tiếp sức Lào Cai phát triển

Nhận thức rõ Lào Cai là tỉnh biên giới có nhiều lợi thế để phát triển thành một cực tăng trưởng của vùng, những năm qua chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai không chỉ triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ mà còn tích cực chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp ngành ưu tiên dành nguồn vốn địa phương uỷ thác xây dựng các chính sách tín dụng đặc thù, làm động lực thúc đẩy những lợi thế riêng có, gia tăng sức mạnh nội sinh để Lào Cai phát triển bền vững.

Đón đoàn công tác do Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng dẫn đầu, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai Nguyễn Hải Hà hân hoan báo cáo về việc UBND tỉnh Lào Cai đã bố trí đủ 140 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH theo kế hoạch năm 2025. So với kế hoạch Trung ương giao 60 tỷ đồng, chi nhánh đã vượt hơn 230% kế hoạch, Tổng Giám đốc NHCSXH đánh giá: Đây không phải năm đầu tiên nguồn vốn ủy thác địa phương của chi nhánh tăng trưởng ở mức 3 con số. Trước đó, năm 2024, mức tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 497% kế hoạch tăng trưởng năm tương ứng với trên 149 tỷ đồng, tăng 48,8% so với năm 2023, đưa nguồn vốn ủy thác đạt trên 553 tỷ đồng, chiếm 11% tổng nguồn vốn tín dụng của chi nhánh.

Giám đốc Nguyễn Hải Hà cho biết, có được thành quả này là kết tinh từ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động chi nhánh trong việc tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Đặc biệt hai năm qua, tiếp nối nền tảng của nhiều chương trình ủy thác vốn địa phương qua chi nhánh NHCSXH tỉnh thành công. Trước đó, năm 2024, chi nhánh tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách tín dụng riêng để hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế ngay tại địa phương cũng như hỗ trợ người dân tận dụng các lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế. Trong đó phải kể đến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai ban hành Nghị quyết về hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình có công với Cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đến năm 2025. Thường trực Tỉnh uỷ đã thống nhất cao chủ trương giao UBND tỉnh trao đổi với Uỷ ban MTTQ tỉnh chuyển ngay 80 tỷ đồng uỷ thác sang NHCSXH tỉnh để cho vay làm nhà đối với các hộ gia đình khó khăn về nhà ở không có khả năng đối ứng hoặc đối ứng thấp từ Quỹ Cứu trợ tỉnh. Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết tâm chuyển ngân sách địa phương để bổ sung 48 tỷ đồng từ nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 và Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh, đồng thời trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, cuối năm 2024 Lào Cai là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, hoàn lưu mưa bão số 3 (Yagi) về vật chất, tinh thần, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng yếu thế, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã kịp thời báo cáo, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão số 3. Trong đó xem xét bổ sung nguồn lực để NHCSXH cho vay các chương trình tín dụng đang được thực hiện tại NHCSXH, đặc biệt là cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hay như để có con số đột biến về nguồn vốn ủy thác địa phương ngay từ đầu năm nay, trong tháng 12/2024, chi nhánh đã trình HĐND tỉnh kế hoạch chi ngân sách năm 2025, số tiền ủy thác sang NHCSXH là 62 tỷ đồng tại Kỳ họp lần thứ 24. Đồng thời tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; quan tâm, ưu tiên bố trí vốn ngân sách tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 để uỷ thác cho NHCSXH cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở.

Với tầm nhìn xa, chiến lược, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai không chỉ xây dựng kế hoạch tín dụng riêng năm 2025 mà còn lên kế hoạch cho 3 năm tới (giai đoạn 2025-2027) và 5 năm sau (giai đoạn 2026-2030), trong đó kế hoạch giai đoạn 2025-2027 dự kiến tăng 35% so với dư nợ thực hiện đến cuối năm 2024 (ước tăng trưởng số tuyệt đối là 1.549 tỷ đồng. Đến 31/12/2027, dự kiến tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ước đạt 6.472 tỷ đồng. Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 dự kiến tăng bình quân khoảng 58% so với dư nợ thực hiện đến cuối năm 2025 (khoảng 3.046 tỷ đồng). Đến 31/12/2030, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ước đạt 8.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó tham mưu HĐND tỉnh tiếp tục kéo dài thời gian triển khai sang giai đoạn 2026-2030 các Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn, Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH để cho vay phát triển kinh tế-xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030; Báo cáo và đề xuất các giải pháp trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho phép huyện Si Ma Cai được tiếp tục sử dụng 46,3 tỷ đồng thu hồi nợ vay theo Quyết định số 31/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí cho các xã thuộc huyện Si Ma Cai thực hiện giảm nghèo bền vững cho vay quay vòng đến hết năm 2030.

Có thể thấy rõ, sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách đã làm tín dụng chính sách phủ rộng và sâu hơn trong đời sống mỗi ngày, không để người nghèo, đối tượng chính sách bị bỏ lại phía sau vì thiếu vốn. Riêng năm 2024 đã có 23.705 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống với tổng doanh số cho vay đạt trên 1.594 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 4.923 tỷ đồng.

Đặc biệt, với những khách hàng bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, ngay trong tháng 9 và tháng 10/2024 tất cả các Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân được 202 tỷ đồng, giúp 1.216 lượt khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất kinh doanh, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau những thiên tai bất lợi ập đến. Đồng thời thực hiện ngay việc giảm lãi 2% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho khách hàng đủ điều kiện có dư nợ từ ngày 01/9/2024 đến ngày 31/12/2024.

Trong năm 2024, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh cho 23.705 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó cho vay hộ nghèo 5.383 hộ, 2.635 hộ cận nghèo, 1.213 hộ mới thoát nghèo, tạo việc làm cho 4.941 lao động, 36 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 35 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn có việc làm; giúp 68 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 4.847 hộ gia đình được vay vốn để xây mới hoặc sửa chữa công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 35 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp,... góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của Lào Cai giảm 3,7%, tương ứng giảm 6.380 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,31%, tương ứng giảm 317 hộ. Tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 7,38%, cao hơn năm 2023 (5,11%); GRDP bình quân đầu người đạt 97,5 triệu đồng, tăng 8,9 triệu đồng so với năm 2023. Quy mô kinh tế ước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2023.

Ghi nhận những thành quả đạt được của chi nhánh trong năm 2024, đặc biệt 2 tháng đầu năm 2025 với nguồn vốn ủy thác địa phương vượt mức kế hoạch đề ra, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhấn mạnh mục tiêu năm 2025 của chi nhánh tỉnh Lào Cai phải tăng trưởng tín dụng 10% so với năm 2024.

Cùng với các kế hoạch tín dụng trung hạn vẫn còn nhiều thách thức phía trước khi năm 2024 tỉnh Lào Cai vẫn còn 20.411 hộ nghèo, chiếm 11,24% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh và 18.058 hộ cận nghèo, chiếm 9,94% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh.

Để có thể cán đích các mục tiêu này, cũng như tiếp tục phát huy vai trò trụ cột của tín dụng chính sách trong phát triển an sinh xã hội địa phương, Tổng Giám đốc chỉ đạo chi nhánh tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW; Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, nhất là chỉ tiêu nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương đến năm 2030 chiếm 15% tổng nguồn vốn.

Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo chi nhánh những tháng đầu năm này chi nhánh tích cực, chủ động thực hiện việc tiếp nhận, huy động các nguồn vốn, giải ngân kịp thời, chính xác đến đúng đối tượng thụ hưởng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch của Trung ương và tỉnh giao, góp phần giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; quan tâm, ưu tiên bố trí vốn ngân sách tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 để uỷ thác cho NHCSXH cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên bố trí ngân sách địa phương uỷ thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ. Đồng thời tiếp tục tham mưu UBND, HĐND tiếp tục triển khai các đề án riêng của tỉnh kéo dài sang giai đoạn 2026-2030.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến khách hàng về việc mở và sử dụng dịch vụ Mobile banking của NHCSXH, để góp phần thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tin tưởng với nền tảng tín dụng chính sách đang có và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong toàn đơn vị, tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh biên giới Lào Cai sẽ tiếp tục có những bước đột phá, khởi sắc mới, tích cực hỗ trợ người nghèo và đối tượng yếu thế vươn lên phát triển kinh tế ổn định bền vững, hòa mình vào Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.